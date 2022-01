El Centre de Distribució d'Aliments (CDA) de Lloret de Mar (Selva) atén mensualment unes 800 famílies del municipi. En total, sumen cap a 3.000 persones, que necessiten rebre ajuda per poder fer front a una de les necessitats més bàsiques: l'alimentació. L'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, subratlla que la pandèmia ha portat moltes famílies de Lloret «al límit» i destaca que el CDA s'ha convertit «en un servei més necessari que mai» per poder «continuar donant resposta a les persones que més ho necessiten». Precisament, el centre -que gestionen voluntaris de Càritas- ha deixat l'espai provisional que ocupava al pavelló d'esports i s'ha traslladat a un local del centre de Lloret.

El CDA de Lloret se situava fins ara al magatzem del pavelló municipal d'esports. Ara, el servei ha deixat aquest espai provisional i s'ha traslladat a un local situat als números 10-12 del carrer Hipòlit Lázaro. En total, aquest espai suma 228 metres quadrats, dels quals 128 s'han destinat a supermercat i la resta, a magatzem (on hi ha cambres frigorífiques i prestatgeries per guardar els aliments). «És un local que ens permetrà oferir un servei millor a les famílies que en són usuàries, i que és de fàcil accés perquè es troba al centre de Lloret», explica la regidora de Benestar i Família, Arantxa Jiménez. Per adequar el nou CDA, s'hi han destinat 68.000 euros, que han sortit dels pressupostos participats.

La gestió del CDA la porta a terme Càritas, que és qui posa els voluntaris i els tècnics que fan el repartiment dels aliments. L'Ajuntament de Lloret, per la seva banda, cada any signa un conveni i aporta diners per a la compra directa de menjar i despeses de transport. El Centre de Distribució d'Aliments va tancar el 2021 havent atès mensualment unes 800 famílies. En total, unes 3.000 persones. «Aquests darrers dos anys el servei ha rebut la pressió derivada del difícil context de pandèmia, que ha situat moltes famílies al límit; és un servei més necessari que mai i hem de continuar donant resposta a les persones que més ho necessiten», destaca l'alcalde, Jaume Dulsat.