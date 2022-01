Els Mossos investiguen com a possible homicidi la mort d’un conductor de Blanes que va resultar ferit de molta gravetat pels cops que li va causar un altre xofer aquest divendres, al barri del Mas Florit, durant una discussió de trànsit. El difunt, de 41 anys, va perdre la vida dissabte a l’hospital Clínic de Barcelona, on estava ingressat. Tot i això, no es descarta que hagués patit un atac de cor previ a l’agressió. Tal com va avançar Diari de Girona, el presumpte autor dels fets ja va poder ser detingut el mateix divendres per part de la Policia Local de Blanes.

L’arrestat era boxejador, té 51 anys i és veí de Blanes. La Policia Local, que es va encarregar de l’actuació i de les diligències inicials, el va acusar d’un delicte de lesions greus, però amb la mort de la víctima ara s’enfronta a un delicte d’homicidi. Discussió de trànsit Els fets van succeir divendres a les quatre de la tarda, a prop d’uns benzinera de Blanes, arran d’un incident de trànsit. Un conductor va voler-li recriminar a l’altre una maniobra en una rotonda. El presumpte agressor va córrer cap a l’altre conductor, que no es va poder defensar ni fugir i el va colpejar diversos cops, sobretot a la zona del cap. No obstant això, no es descarta que la víctima hagués patit un atac de cor previ. La Policia Local, que va rebre l’avís de testimonis dels fets, el van auxiliar i posteriorment el SEM el va evacuar en helicòpter al Trueta, des d’on va ser traslladat al Clínic. Tot i això, va acabar morint. Ara, l’autòpsia haurà de determinar si va morir per les lesions, per un atac de cor previ o per alguna altra causa. Així doncs, després dels fets, ara els Mossos de l’AIC estan acabant d’indagar com va succeir i els motius d’aquesta agressió mortal que hauria pogut acabar en crim.