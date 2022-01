L’Ajuntament de Blanes ja ha rebut la sol·licitud de 34 famílies amb pocs recursos per acollir-se als ajuts per l’IBI que permeten rebaixar l’impost entre el 50 i el 90% amb un màxim de 500 euros. El termini per a presentar les sol·licituds és el 28 de febrer.

L’objectiu és donar suport econòmic perquè aquestes famílies puguin afrontar el pagament de l’Impost de Béns i Immobles (IBI) del 2021. La mesura s’ha tornat a avalar en la sessió plenària en què es van aprovar les ordenances de l’any passat. Poden optar als ajuts totes les famílies de Blanes, incloses les monoparentals, amb recursos disponibles en una escala que es considera d’especial protecció o mínima per viure al municipi, i que han d’afrontar el pagament de l’IBI. Partida inicial de 100.000 euros Fins al moment han demanat poder-se acollir a l’ajut les 34 famílies. Des del consistori s’estan estudiant els condicionants de cada sol·licitud per saber de quina quantitat poden beneficiar-se fins al màxim dels 500 euros. Inicialment, s’ha destinat una partida consignada de 100.000 € de caràcter no competitiu: és a dir, totes les famílies que compleixin els requisits rebran l’ajuda, encara que se superi aquest topall.