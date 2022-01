L’Ajuntament de Lloret de Mar ha iniciat aquest gener un «pla de xoc transversal» per a l’embelliment i revitalització de la zona del nucli antic del municipi. Segons el consistori, el pla inclou mesures de neteja i manteniment, però també relatives al reforç en la seguretat i beneficis econòmics de les ordenances fiscals.

Albert Ferràndez, regidor del nucli antic, va explicar que s’estan fent reunions amb el veïnat amb l’objectiu de «donar prioritat a aquells espais i actuacions que es consideren més necessàries».

En l’àmbit de la via pública, s’està portant a terme una neteja intensiva als espais i carrers, especialment en espais que tenen l’accés més difícil, com les escales de passeig del Puig, les escales de la Costa de la Fàbrica i les escales de la Costa de Sant Carles, així com en espais urbans com són l’entorn de la plaça París, la plaça del Mil·lenari, la plaça dels Germans Maristes i la plaça de Melcior Montero.

Paral·lelament, l’Ajuntament ha detallat que també s’estan duent a terme tasques de manteniment del mobiliari urbà pintant papereres, baranes, quadres d’instal·lacions elèctriques i bancs.

Per tal de desenvolupar el pla, darrerament s’han incorporat dues persones que realitzen aquests treballs de pintura i manteniment «com a treball en benefici de la comunitat», afegeix el consistori.

Impuls dels Fons Europeus

Segons l’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat,«aquest pla d’actuacions es veurà complementat amb els projectes que puguem desenvolupar al nucli antic gràcies als Fons Europeus Next Generation, que han de permetre donar un impuls definitiu per la revitalització d’aquesta zona».