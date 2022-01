Nou gir de guió en el crim de Lloret pendent de jutjar. Rassoul Bissoultanov autor de l'agressió que el 2017 va posar fi la vida d'un turista italià en una discoteca, ha aparegut a Girona després d'uns dies desaparegut.

Bissoultanov va passar quatre anys en presó provisional -el màxim permès per la llei- i havia de ser jutjat el novembre a Girona. Mentre esperava el judici, va viatjar a Alemanya, on van comprovar que tenia pendent una ordre de recerca, pels fets de Lloret. Des d'allà el van extradir a Itàlia, on aquest mes l'havien de jutjar pels mateixos fets que a l'Audiència de Girona. La principal diferència és que allà s'enfrontava a cadena perpètua i a Girona a un màxim de 24 anys de presó. Un error judicial el va deixar en llibertat a Itàlia fa unes setmanes. Des d'aleshores, les autoritats del país el buscaven. Fa uns dies, segons avança el diari El PuntAvui, es va presentar a l'Audiència de Girona per posar-se a disposició de la justícia. "No soc un assassí, no soc un desarrelat, tinc família, estudiava i treballava per ajudar els meus pares. La mort del noi a Lloret va ser un accident, jo no em pensava que fos mort. I jo no fujo de la justícia, però vull ser jutjat aquí, perquè no confio en la justícia italiana. A Itàlia em van tractar molt malament i pretenien fer-me signar documents sense advocat ni intèrpret", assegurava Bissoultanov al mateix diari. El Tribunal de Roma té assenyalada la nova data de judici pel març.

El seu advocat a Espanya, Carles Monguilod, assegura que l'acusat "no ha fugit" i que està a disposició de les autoritats espanyoles a l'espera que s'assenyali un judici amb jurat popular "i garanties". Segons el lletrat, la justícia Italiana ha "menyspreat" l'Espanyola fent un procediment paral·lel "com si no se'n refiés de la justícia d'aquí". Monguilod indica que tan ell com els advocats que l'acusat té a Itàlia estan lluitant per aconseguir que se'l jutgi a l'Audiència de Girona, "que és qui té la jurisdicció natural". Per últim, assevera que Bissoultanov ha demanat perdó a la família. I conclou que "em vull solidaritzar amb la família, els fets són tràgics i sóc conscient que ha mort un jove que ja no tornarà".