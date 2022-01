L'hospital de Blanes (Selva) comença a flexibilitzar restriccions i permet que els pacients no covid que hi ha ingressats puguin tornar a rebre visites. Això sí, només es permetrà un sol acompanyant i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva recomana que sempre sigui la mateixa persona. A partir d'aquest dimarts, els pacients no covid podran rebre visites entre les dotze del migdia i les dues. En queden exclosos, però, els qui estan a l'àrea de crítics o a la Unitat Polivalent d'Observació (UPO) d'urgències. La mesura, de moment, no s'aplica a l'hospital de Calella (Maresme). Tot i que tant aquí com a Blanes, aquells pacients que s'hagin de fer una prova o sotmetre's a una intervenció sí que podran entrar als centres amb un acompanyant.

Segons informa la Corporació, com que la situació epidemiològica «millora a poc a poc» i els pacients amb covid que hi ha ingressats a l'hospital de Blanes han començat a baixar «molt lleugerament», s'ha decidit flexibilitzar algunes restriccions. A partir de demà, els pacients no covid que estan ingressats a planta de l'hospital de Blanes podran tornar a rebre visites. L'horari serà de les dotze del migdia a les dues de la tarda, de dilluns a diumenge. Només es permetrà que entri un sol acompanyant a l'habitació, i es recomana que sempre sigui la mateixa persona.

La mesura, però, no s'aplicarà en el cas d'aquells pacients no covid que estan a l'àrea de crítics o a la UPO d'urgències. En aquests casos, les visites continuen suspeses (tot i que es mantenen excepcions, sempre sota criteri dels professionals assistencials). La represa de les visites als pacients no covid, de moment, no es traslladarà a l'hospital de Calella. Aquí, explica la Corporació, «de moment les visites es mantindran suspeses, ja que l'impacte de la covid és major en aquest centre».

Les proves, amb acompanyant

A més d'aquesta lleugera represa de les visites a l'hospital de Blanes, a poc a poc la Corporació comença a flexibilitzar altres restriccions. Així, tant a Blanes com a Calella, a partir d'ara permetrà que els pacients que s'hagin de fer una prova mèdica (com les obstètriques) o sotmetre's a una intervenció (tant si requereix ingrés com si no) puguin entrar als dos centres amb un acompanyant. En tots els casos, la Corporació de Salut recorda que els familiars o acompanyants han de dur mascareta en tot moment -es recomana que sigui quirúrgica- i s'han de rentar les mans amb els dispensadors de solució hidroalcohòlica (tant quan entrin al centre com durant l'estada a les diferents plantes).