El jutjat d'instrucció 3 de Blanes, en funcions de guàrdia, ha acordat llibertat amb mesures cautelars per a l'home de 51 anys detingut per la mort d'un home després d'una discussió de trànsit que va tenir lloc divendres passat. Segons informa el TSJC, la jutgessa ha resolt retirar el passaport a l'investigat, li prohibeix sortir del país i estableix compareixences periòdiques al jutjat. La investigació està oberta provisionalment per un delicte d'homicidi, d'acord amb la petició del ministeri fiscal i a l'espera dels resultats de l'autòpsia que ha de determinar la causa de la mort. Després de la disputa, els serveis d'emergències van traslladar la víctima a l'hospital Clínic on va morir dissabte.