Fabriquen calces per a la incontinència urinària fetes amb fibra de bambú

L’empresa d’Hostalric Goher Tèxtil Calella, el centre tecnològic Fitex i la Fundació Puigvert han aconseguit dissenyar i fabricar unes calces eficaces per a la incontinència urinària -una patologia que afecta fins al 40% de les dones a Espanya-, que són reutilitzables i estan fetes amb fibres vegetals de bambú.

La directora d’Infermeria de la Fundació Puigvert, Esther Franquet, explica que les proves fetes amb pacients han donat «resultats molt bons, que permeten validar aquesta roba íntima» pensada per a pacients que sofreixen «incontinència urinària d’esforç», que es produeix a qualsevol edat amb pèrdues petites quan es fan «esforços, exercici físic o en tossir...».

«Les pacients que les han provat han destacat la seva capacitat d’absorció, la seva transpirabilitat i l’estalvi que suposa no haver de gastar en compreses o salvaeslips, a més del benefici per al medi ambient, perquè les calcetes són reutilitzables i estan fetes de fibres vegetals de bambú, un component orgànic», ressalta la infermera.

El projecte, denominat «Stop Incontinència Urinària» (STOPIU) i finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació, ha utilitzat la fibra natural de bambú, que, a més de ser un component natural, evita l’olor i ha inclòs un exhaustiu estudi dels moviments corporals d’esforç que originen pèrdues de la continència urinària com esternudar, ajupir-se o fer esport, a més de tenir en compte també «paràmetres estètics».

Una vintena de dones d’entre 40 i 65 anys amb incontinència han testat l’invent.

«Pensem que la incontinència urinària afecta les dones només a partir dels 65 anys, encara que és una patologia present en tots els grups d’edat, amb varietat en la naturalesa i gravetat dels símptomes», puntualitza Franquet.

El cap de la Unitat d’Urologia Funcional i Femenina de la Fundació Puyigvert, Carlos Errando, afirma que «no es pot parlar de la incontinència com una sola cosa, és un símptoma que pot deure’s a diverses causes, la més freqüent és deguda als parts per un problema del sòl pèlvic, però hi ha d’altres casos per mal funcionament de la bufeta o per una obstrucció».

«És important adequar el diagnòstic a la pacient. No és el mateix tractar una joveneta de 19 anys, una senyora de 50 que estigui treballant o una jubilada de 79 anys», apunta l’uròleg, que recorda que «hi ha pacients que es poden tractar amb medicaments, d’altres amb operació i d’altres amb fisioteràpia del sòl pèlvic».

«Les dones tenen tendència a acudir al ginecòleg, quan en realitat la incontinència d’orina és un tema que també tractem els uròlegs, és l’especialitat que tracta la incontinència d’orina», subratlla Errando.

Els resultats de l’estudi de validació fet a la Fundació Puigvert indiquen que el 95% de les participants de l’estudi va valorar com a bona la capacitat d’absorció i la transpirabilitat, el 90% l’eliminació de la mala olor, i tres de cada quatre va valorar positivament com a característiques la sensació de sequedat, la bona adaptació al cos i la comoditat.

Després d’aquest estudi, les calces «Stopiu» es començaran a comercialitzar en les properes setmanes fruit de l’acord de l’empresa Goher Tèxtil Calella d’Hostalric amb d’altres empreses industrials especialitzades.

Segons dades de l’Associació Europea d’Urologia, una de cada 5 persones pateix algun tipus d’incontinència urinària, i un 36% no busca ajuda professional pensant que el problema se solucionarà per si sol.

Segons els uròlegs de la Fundació Puigvert, els tabús i les campanyes de màrqueting llançades per solucionar les pèrdues d’orina han «normalitzat» el fet que una dona a certa edat hagi de patir d’incontinència. «Això provoca que les dones no busquin ajuda professional i hi hagi un infradiagnòstic de la incontinència, la qual cosa provoca que, quan les pacients consulten el problema, ja ha empitjorat i les alternatives terapèutiques siguin més limitades», adverteix Franquet, que demana «desestigmatizar» la incontinència.