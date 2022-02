L'autòpsia apunta que l'home agredit en una discussió de trànsit divendres passat a Blanes va morir per un aneurisma cerebral i tenia una patologia prèvia, segons han confirmat fonts del cas a l'ACN. Els forenses hauran de determinar si la víctima va morir com a resultat dels cops que li va propinar el detingut (que va sortir en llibertat després de passar a disposició judicial dilluns) o si la malaltia que patia va influir en el desenllaç fatal. La causa està oberta provisionalment per un delicte d'homicidi a l'espera de tenir el resultat definitiu de l'autòpsia i les proves del cas.

Llibertat per l’home que va agredir un conductor a Blanes Segons les mateixes fonts, testimonis de la disputa han explicat que l'arrestat i la víctima van tenir una disputa de trànsit i van aturar els vehicles prop d'una benzinera. Allà, el detingut va baixar del seu cotxe, es va dirigir cap al de la víctima i li va propinar diversos cops, primer a través de la finestreta i després ja amb la porta del vehicle oberta. Els serveis d'emergències mèdiques van aconseguir traslladar la víctima al Trueta i, des d'allà, a l'hospital Clínic on va morir l'endemà.