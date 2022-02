Aquest proper divendres, 4 de febrer, se celebra el Dia Mundial de Lluita Contra el Càncer, i a Blanes aquesta commemoració es viurà enguany amb diverses accions. Una d’elles està tenint lloc durant tots aquests dies amb el suport de l’Ajuntament de Blanes. Cada nit, fins dilluns vinent, la façana principal de l’edifici consistorial es tenyeix de color verd, que identifica la lluita contra el càncer a nivell internacional.

La promotora d’aquesta acció, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Blanes –més concretament, dels Serveis Municipals, les Brigades- és l’Associació Contra el Càncer de Blanes, que el proper dissabte també en té prevista una altra encara més activa. Durant tot el matí, des de les 9 i fins les 2 del migdia, instal·larà una taula informativa a la Plaça d’Espanya, on farà difusió i prevenció de la malaltia, es vendrà producte solidari i hi haurà una guardiola per recollir fons econòmics.

Campanya ‘La Compra de la Teva Vida’

Paral·lelament, tothom qui vulgui contribuir a recollir diners per a la investigació i per donar suport a les persones amb càncer, ho podrà fer a Blanes durant una setmana, comptant amb la col·laboració d’una cadena d’alimentació. Es tracta de la campanya ‘La Compra de la Teva Vida’, que permetrà la ciutadania col·laborar en una recaptació que es farà a través de les línies de caixes de diversos supermercats i botigues d’arreu de Catalunya.

Els establiments col·laboradors oferiran als seus clients la possibilitat d’ampliar l’import del tiquet de la seva compra des d’1 euro i contribuir així a la millora de la vida de les persones que pateixen aquesta malaltia. Els donatius a partir d’un euro es demanaran des del 4 de febrer –coincidint amb el Dia Mundial- i s’allargarà fins el següent divendres, 11 de febrer.

A les comarques gironines s’han adherit diverses cadenes d’establiments, i en tot cas pel que fa a Blanes tothom qui vulgui col·laborar ho podrà fer anant a comprar a qualsevol dels dos establiments que els supermercats ‘Consum’ té a Blanes. La iniciativa d’aquesta cadena d’alimentació també se seguirà a Banyoles, Girona, Llagostera, Lloret de Mar, Olot, Salt i Sils. Les altres dues cadenes d’alimentació que també col·laboraran els propers dies són Casa Ametller, a Figures i Girona, i Jodofi a Begur i Pals.