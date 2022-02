El jutjat penal número 1 de Girona ha condemnat un pastor de Viladrau a 15 mesos de presó per causar la mort intencionada d’un gos, enverinar-ne un altre i matar diversos animals salvatges de la zona. Els fets es remunten a finals del 2017, quan el pastor –que tenia una granja d’ovelles i cabres a Viladrau- va untar restes de xai amb verí i les va penjar al voltant de la granja per utilitzar-les d’esquer. Uns mesos abans, l’home havia denunciat atacs de gos al seu ramat. A banda de la pena de presó, li ha prohibit exercir de pastor i tenir animals durant quatre anys. A més, haurà d’indemnitzar amb 3.636 euros el caçador propietari dels gossos enverinats (un va morir).

La sentència recull que el dia 25 i 26 de novembre de 2017, durant una batuda de senglar a la zona, alguns gossos dels caçadors es van apropar a la granja atrets pels esquers. Un dels gossos va morir i un altre va aconseguir sobreviure tot i l’enverinament. L’endemà, els caçadors van decidir fer una inspecció a la zona i van trobar una marta morta al costat d’un tros de cua de xai. Els caçadors van avisar els Agents Rurals, que a principis de desembre van dur una inspecció a la zona. Els Agents van trobar diversos esquers de carn de xai i una guineu morta, van agafar mostres de tot i ho van portar a analitzar.

A principis de gener, els Agents Rurals van visitar la granja per tal d’esclarir els fets i van realitzar una inspecció a les instal·lacions. Els Agents hi van localitzar Oxamilo, que és una substància tòxica i perillosa per al medi ambient. I precisament és la mateixa substància que es va trobar als animals morts.

L’home ha estat condemnat a 15 mesos de presó i no podrà exercir de pastor ni tenir cap animal durant quatre anys. A més, haurà d’indemnitzar el caçador propietari dels gossos enverinats.