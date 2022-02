El Centre de Distribució d’Aliments (CDA) de Lloret de Mar (Selva) atén mensualment unes 800 famílies del municipi. En total, sumen cap a 3.000 persones, que necessiten rebre ajuda per poder fer front a una de les necessitats més bàsiques: l’alimentació. L’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, subratlla que la pandèmia ha portat moltes famílies de Lloret «al límit’ i destaca que el CDA s’ha convertit «en un servei més necessari que mai» per poder «continuar donant resposta a les persones que més ho necessiten».

Precisament, el centre ha deixat l’espai provisional que ocupava al pavelló d’esports i s’ha traslladat a un local del centre de Lloret.

«És un local que ens permetrà oferir un servei millor a les famílies que en són usuàries, i que és de fàcil accés perquè es troba al centre de Lloret», explica la regidora de Benestar i Família, Arantxa Jiménez. Per adequar el nou CDA, s’hi han destinat 68.000 euros, que han sortit dels pressupostos participats.

Gestionat per Càritas

La gestió del CDA la porta a terme Càritas, que és qui posa els voluntaris i els tècnics que fan el repartiment dels aliments. L’Ajuntament de Lloret, per la seva banda, cada any signa un conveni i aporta diners per a la compra directa de menjar i despeses de transport.