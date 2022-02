La Policia Local de Caldes de Malavella ha fet entrega d’un taló de 600.000 euros a l’Hospital Sant Joan de Déu per destinar-lo a la investigació contra el càncer infantil. S’ha fet per iniciativa dels agents del cos.

A Caldes, la campanya dels Escuts Solidaris contra el càncer infantil #PelsValents -impulsada el 2017 per l’hospital- ha recaptat 100.000 euros des del mes de juliol de l’any passat, aconseguint sumar un total de 600.000 euros per l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Dijous de la setmana passada, dia 27 de gener, es va fer l’entrega del taló al mateix hospital, on els membres de la direcció de la campanya; el cap de la Policia Local de Caldes de Malavella, Xavier Muñoz; l’inspector de la Policia Local de Sant Celoni, Albert Brunet i l’agent de la Policia Local de Cambrils, Sito Cano; juntament amb l’alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, van ser rebuts pel cap d’investigació contra el càncer infantil i membres de l’Hospital de Sant Joan de Déu.

En l’entrega, el cap d’investigació va explicar detalladament en què es destinen aquests diners que es recapten a través de campanyes solidàries com aquesta i va recalcar que gràcies a aquestes donacions, l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona ha pogut oferir tractaments, alguns d’ells únics al món.

El cap de la Policia Local de Caldes de Malavella va declarar que els feia «molta il·lusió» arribar a aquesta xifra i va assegurar que continuaran «treballant de valent per col·laborar en la investigació contra el càncer infantil tan necessària per ajudar a nens i nenes que el pateixen».

Per la seva banda, l’alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu,va dir: «Em commou veure cap on van destinades aquestes donacions. És tot un orgull tenir una policia tan solidària i compromesa amb la societat i causes com és la cura del càncer infantil».