Encara que erròniament s’atribueix a Juli Cèsar, la coneguda frase «si vis pacem para bellum» (si vols la pau preparat per la guerra) la va escriure l’escriptor i estratega militar romà Flavi Vegeci en un dels seus tractats, al segle IV. Han passat més de 1.500 anys i, malauradament, segueix amb una vigència indiscutible. No hi ha país al món que no dediqui una part importantíssima del seu pressupost a crear, mantenir i equipar un exercit. Només Suïssa i algunes nacions, sense rellevància demogràfica o sense estat, representen comptades excepcions.

No cal ser historiador per comprovar com, segle rere segle, els països han procurat disposar a bastament de soldats i armament per defensar-se. O per atacar! Defensar-se dels enemics, atacar els enemics. Però, qui son els enemics? Sovint, aquells que polítics, monarques, nobles, governs , etc han fet veure o creure als seus súbdits o governats que ho eren!. En aquest aspecte, la pedagogia i inculcació exacerbada de nacionalismes excloents i/o supremacistes i de dogmatismes religiosos, s’emportaria el premi gros pel que fa a l’origen de la incubació malèvola i interessada en l’ideari de molts ciutadans i de moltes societats dels conceptes: enemic i mort a l’enemic.

No cal tampoc estar massa connectat a l’actualitat per adonar-nos com, una vegada més, la màxima de Flavi Vegeci segueix posant-se en pràctica en conflictes potencials (o reals) de menor o major envergadura. L’escalada de tensió ( un exemple més de guerra freda portada quasi al límit) entre el tàndem Estats Units- Europa en front de Rússia i els seus aliats, a propòsit de la sobirania d’Ucraïna i la seva possible entrada a L’OTAN, n’és un exemple de rabiosa actualitat.

Des del 24 de gener fins el 28, ha tingut lloc a Blanes la Setmana de la Pau amb un seguit d’activitats que havia d’acollir la Sala de Plens de l’Ajuntament. Finalment però, totes van acabar essent no presencials (telemàtiques) per qüestions de prudència pandèmica. Totes menys la Marxa per la Pau que, divendres, va aplegar nombrosos blanencs, fent palès el seu desig de pau i concòrdia universal, pels carrers de Blanes.

Des de l’acte inicial que s´havia programat el dilluns, una trobada intercultural i interreligiosa, fins la marxa de divendres, tots els actes organitzats van ser emotius i dignes de recolzament. Desconec la participació aconseguida tot i que ,segurament, va ser més minoritària del que m’hauria agradat. Per això, penso que, aquí com a tot el món, la feina de formació i sensibilització dels ciutadans vers la tolerància , l’acceptació, dels «diferents», la concòrdia i l’amistat amb els veïns, hauria de tenir un abast immens. I que s’hauria de fer, ja, amb els més petits i en el dia a dia : a les llars, a les escoles, des dels mitjans de comunicació...Només així , potser algun dia, l’antiga màxima romana pugui ser bandejada per una de nova: «si vis pacem para pacem» (si vols la pau, preparat per la pau !). Ara per ara, una utopia.