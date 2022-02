L’aparcament d’autocaravanes de Sant Hilari Sacalm, inaugurat l’any 2013, no ha parat d’augmentar el nombre de pernoctacions. Segons dades recollides per l’Oficina de Turisme del municipi, l’àrea -ubicada a la carretera de la Font Picant, número 33- va rebre l’any passat 3.024 autocaravanes. Una xifra elevada si es compara amb les 1.246 caravanes que hi van fer parada el 2020.

El nombre d’estades recollides es va gairebé triplicar un any per l’altre. Amb tot, cal recordar que l’àrea ha hagut d’estar temporalment tancada en diferents ocasions a causa de les restriccions sanitàries derivades de la pandèmia de la Covid-19. L’Ajuntament atribueix l’impuls de l’àrea a la difusió turística que s’està fent des del municipi. En aquesta línia, l’any 2019 es va presentar la nova marca turística de Sant Hilari amb la intenció de reivindicar el poble com a capital de les Guilleries. Des d’aquell moment, i segons fonts municipals, el municipi està rebent visites durant tot l’any i perdent l’estacionalitat. Tradicionalment, els mesos amb més turistes acostumaven a ser l’abril, per la celebració de la Setmana Santa i el Via Crucis Vivent, i l’agost. Durant aquest darrer any, expliquen, les xifres revelen que augmenten també les visites durant els mesos de tardor i primavera.