L’Agrupació Pessebrista de Blanes va celebrar ahir, coincidint amb la festa de la Candelera, l’entrega dels premis del concurs que celebra des de fa 91 anys.

El concurs compta amb dues categories principals: l’artística i la popular. Enguany, en la categoria popular ha guanyat Quim Romero, tot i que també s’ha lliurat un premi especial pel pessebre de Can Bruno. El segon lloc ha estat per a Josep Maria Borrràs i avier Fuster, i el tercer per a Montse Moraleda i la família Aladern Gusi. Pel que fa als pessebres artístics, el primer premi se l’han endut les germanes Alba i Noa Baltrons, seguides per Lluís Segura i Quim Romero (segon premi) i Joel Ristol i Jordi Roig (tercer).