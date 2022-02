L’Ajuntament de Lloret de Mar ha contractat dues empreses perquè s’ocupin del servei de neteja dels edificis i equipaments municipals. En concret, l’empresa Clanser S.A. s’encarregarà de la neteja de les diferents dependències i l’empresa Eulen del sanejament de la piscina municipal. El cost d’aquest servei serà de 8.880.749,16 euros (amb l’IVA no inclòs). El contracte, que es va formalitzar aquest passat dilluns dia 31 de gener al Ple ordinari, s’ha signat per dos anys prorrogables fins a un màxim de tres anys més-amb totes dues adjudicaries. Per primer cop, incloi també la neteja del centre de dia El Kaliu, el Centre de Distribució d’Aliments, la llar d’infants Els Pops i Es Tint.

El servei s’aprova dos mesos després que un centenar de persones vinculades a CCOO es manifestessin davant de l’Ajuntament de Lloret per reclamar que els tornessin les condicions laborals d’abans de la pandèmia. I és que el consistori havia reduït, entre alters despeses, el pressupost destinat al servei de neteja de les dependències municipals. Ara, s’ha compromès a modificar aquest contracte a l’alça quan els ingressos municipals ho permetin. Amb tot, aquest és un dels contractes més importants del consistori, quant a la despesa econòmica, després del de la neteja de carrers.