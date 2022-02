L'Ajuntament de Sils (Selva) ha convocat el dissabte al migdia un consell de barris per tracta de forma monogràfica els problemes de llum que hi ha a les Comes. Es tracta d'una zona del municipi en què constantment hi ha talls de llum a causa de la sobrecàrrega de la xarxa. Endesa afirma que el frau elèctric en aquesta zona supera el 300% de l'energia contractada i per això hi ha talls en el subministrament. L'alcalde de Sils avança que l'empresa farà inversions per garantir el subministrament a la urbanització, però des d'Endesa afirmen que el problema és "estructural" i demanen la implicació de les administracions.

La urbanització de les Comes i Vallcanera de Sils (Selva) fa mesos que pateix talls de llum de forma periòdica. Des d'Endesa asseguren que el principal problema és el frau elèctric que es produeix en aquesta zona. El cap de la Unitat Territorial a Girona d'Endesa, Marc Ruaix, assegura la xarxa pateix una sobrecàrrega del 300% i per això la xarxa es desconnecta.

De fet, Ruaix recorda que l'empresa té instal·lades diverses proteccions per evitar que aquesta sobrecàrrega acabi danyant la infraestructura i és quan se supera aquest límit del 300% que es talla el subministrament. El cap territorial afirma que quan es produeix aquesta situació significa que hi ha un consum de 456.452 kWh. Aquesta energia és la mateixa que utilitzarien 142 llars.

Davant d'aquesta situació, des d'Endesa asseguren que periòdicament fan operatius conjuntament amb la Policia Local i els Mossos d'Esquadra per desconnectar les cases que tenen la llum punxada. En l'últim operatiu del dimarts de la setmana passada es van desconnectar onze domicilis. Sis d'ells eren dobles escomeses i les altres cinc eren connexions a l'enllumenat públic. Malgrat tot, l'empresa assegura que hi podria haver més cases que en veure l'operatiu van retirar la connexió il·legal abans no arribessin els tècnics.

Plantacions de marihuana, el principal motiu

Conjuntament amb aquest operatiu, els Mossos d'Esquadra van trobar una plantació de marihuana amb 500 plantes. De fet, és habitual que en aquestes urbanitzacions hi hagi cases ocupades que es fan servir com a cultius d'aquesta droga. Malgrat tot, Marc Ruix apunta que les plantacions no son l'únic problema que hi ha a les Comes. "Es tracta d'un problema estructural", afirma el cap territorial d'Endesa a Girona.

Ruix ha afegit que hi ha situacions en què "les plantacions son clares" pel consum que hi ha, però en d'altres només es tracta d'un frau domèstic. El que passa és que defraudar electricitat en una casa no és el mateix que en un pis, ja que les cases son més grans i més fredes i això representa una despesa energètica més gran per escalfar-la, per exemple.

Per contra, l'alcalde de Sils, Eduard Colomé, assenyala el frau delinqüencial com a principal motiu de la sobrecàrrega. De fet, Colomé assegura que hi ha un frau "molt intens" i concentrat per part de plantacions de marihuana en la zona que és el que compromet la línia. "El frau domèstic és absolutament residual", ha afegit l'alcalde.

Millores en la línia

Colomé ha assegurat que per millorar el servei, Endesa ja s'ha compromès a fer diverses inversions de millora a la xarxa que començaran la setmana vinent. Aquestes millores consisteixen en renovar el cablejat i també es subdividiran els carrers. Això vol dir que posaran menys càrrega en els cables, però de forma sectoritzada per carrers. D'aquesta manera, si una zona determinada supera el consum màxim, la xarxa es desconnectarà només en un carrer, en comptes de tota la urbanització.

Aquesta és una de les respostes que el consistori explicarà el proper dissabte en un consell de barri monogràfic que es farà en el local social de les Comes. Colomé assegura que en aquesta trobada amb veïns caldrà mostrar un "posicionament conjunt" entre veïns i ajuntament per tal de demanar a Endesa que faci les millores pertinents a la xarxa.

Des d'Endesa, per altra banda, desvinculen qualsevol problema del subministre amb la qualitat de la xarxa. El cap territorial afirma que la qualitat del servei és del 99,9%, ja que el temps de resposta en cas d'incidència és de 39 minuts sense llum a l'any, mentre que el límit legal en el cas d'una zona com les Comes és de cinc hores. Des del dimarts de la setmana passada, però, no s'han produït més talls de llum.