L’Ajuntament de Caldes de Malavella adjudicarà a l’abril el primer habitatge de titularitat municipal a dos joves. El pis, ubicat al carrer Major, es va comprar el 2020 per un import de 99.500 euros del pressupost municipal destinats a adquisició de patrimoni. Aquest mes de gener, es van acabar les obres de rehabilitació.

El pis de 70 metres quadrats s’adjudicarà a dos joves d’entre 18 i 35 anys que compleixin una sèrie de requisits. Ambdós hauran de compartir la cuina-menjador i el bany, però disposaran d’habitació privada. Tot i que el preu del lloguer encara s’està acabant de definir, no superarà els 200 euros (despeses a part). Així ho assegura el primer tinent d’alcalde i regidor de Joventut, Sergi Mir, que afegeix que l’objectiu d’aquesta iniciativa és «ajudar als joves a emancipar-se».

L’Ajuntament té previst obrir una convocatòria pública les pròximes setmanes per fer el sorteig de les dues habitacions d’aquest habitatge d’ús compartit. Un cop adjudicades, aquells que compleixin els requisits quedaran inclosos en una borsa per quan les habitacions quedin lliures. Els lloguers són d’ús temporal, amb un límit d’un any renovable fins a dos anys.

Entre els requisits per poder optar a l’habitatge, destaquen haver estat empadronat a Caldes els darrers dos anys i disposar de recursos econòmics pròpis però no suficients per fer front a un lloguer a preu de mercat.

L’Ajuntament va poder adquirir aquest habitatge gràcies a recurssos pròpis obtinguts de la venda d’una parcel·la de titulatitat municipal. A banda, Caldes està intentant comprar dos pisos més per ampliar el parc d’habitatge local. Aquests es destinarien també a joves o bé per a lloguer social.

Les obres de rehabilitació del pis, que van servir per modernitzar l’allotjament, es van executar gràcies a una subvenció de la Diputació de Girona que va finançar 13.867,97 dels 17.406,30 euros totals que va costar. Ara, segons expliquen fonts municipals, només falta acabar de comprar el mobiliari per deixar-lo llest per viure-hi.

Mir assenyala que el projecte pretén «frenar l’èxode» de jovent garantint que es puguin quedar a viure al municipi, tot i les dificultats per accedir a l’habitatge. A part del cost, el regidor assenyala que hi ha «falta de pisos per llogar». A més, el consistori pretén que aquest pis -ubicat al nucli antic de la vila termal- contribueixi a reactivar el centre històric. «Hi ha molts habitatges vells al centre que cal restaurar», conclou el regidor.