Santa Coloma de Farners celebrarà el Carnaval el cap de setmana del 25 al 27 de febrer. El Carnestoltes colomenc, ajornat l’any passat per la pandèmia, es recupera dos anys després amb un programa similar al preCovid. Una de les novetats serà la incorporació d’una cursa inclusiva, el diumenge 27, després de dos dies de rua.

Emilià González, regidor de Festes de l’Ajuntament de Santa Coloma, afirma que “podem organitzar un Carnestoltes segur, les últimes setmanes ja hem demostrat ser capaços d’acollir altres activitats multitudinàries com el Pare Pelegrí i la Festa de la Ratafia. Les rues es faran a l’aire lliure, les restriccions ja hauran estat aixecades i la previsió és que a finals de mes la situació pandèmica hagi millorat. La cursa inclusiva és una de les demandes que teníem des de fa temps i serà oberta a tothom”.

El tret de sortida del Carnestoltes serà el divendres 25 amb la rua infantil (15 h) des de la Llar d’infants Mainada fins a la plaça Primer d’Octubre. A l’arribada (17 h) hi haurà xocolatada i una actuació infantil a càrrec del grup Rovell d’ou, que farà l’espectacle ‘El planeta del rei Carnestoltes’. A les 10 de la nit s’ha programat la rua nocturna des de la plaça Farners fins al pavelló de la Nòria, on un cop acabada la desfilada hi haurà música a l’interior.

El dia amb més afluència serà el dissabte dia 26. En condicions normals prop de 900 persones i una vintena de comparses prenen part al Carnestoltes de Santa Coloma. El dissabte la rua diürna s’iniciarà a les 4 de la tarda al pavelló dels Saioners i s’acabarà al de la Nòria. És previst que l’arribada al pavelló sigui a les 7 del vespre, on hi haurà xocolatada, música a l’interior i es repartiran 1.500 euros entre les millors carrosses, comparses i coreografies. Tan per a les rues diürnes com per les nocturnes els participants de la rua s’han d’inscriure al web municipal, on hi ha les bases i les normes de participació.

Cursa inclusiva

Com a novetat, el Carnestoltes de Santa Coloma tindrà, el diumenge dia 27, una cursa inclusiva a partir de les 11 del matí. És una activitat pensada per a persones amb diversitat funcional, però hi podrà participar tothom i hi haurà diferents proves amb obstacles que es podran fer en cadira de rodes i amb els ulls tapats. La cursa, el qual s’hi anima a participar disfressat i compta amb al col·laboració de l’Associació MMM’agrada, tindrà lloc a la zona del Passeig de Sant Salvador. Les inscripcions es poden fer trucant a l'Ajuntament, de 9 a 14 h.