Els veïns de Sils i l'Ajuntament fan front comú per pressionar Endesa perquè millori la xarxa elèctrica i acabi així amb els talls de llum constants. El president de l'Associació de veïns de les Comes, Javier Sanguino, assenyala que no es pot vincular tot al frau que cometen algunes persones que tenen plantacions de marihuana en cases de la urbanització.

De fet, la companyia assegura que aquest és el principal problema, però tant Sanguino com l'alcalde de Sils, Eduard Colomé, consideren que el que cal és fer inversions en una xarxa que ha quedat antiga. "Proposem que, d'una banda, es lluiti durament contra el frau, però que també es millori el sistema per evitar aquests problemes", assenyala Colomé.

"És normal que estiguin indignats"

Per explicar quines actuacions estan previstes, l'Ajuntament ha convocat un consell de barri a la pista poliesportiva de les Comes, on hi ha assistit una setantena de veïns. Tots ells han pogut adreçar les seves queixes a Colomé que ha reconegut que "és normal que estiguin indignats". L'alcalde ha admès que no han comunicat bé les darreres setmanes, però ho ha vinculat a la "discreció" que han hagut de tenir per tal que les converses amb Endesa fructifiquessin.

Colomé ha assenyalat que els propers dies la companyia farà algunes millores que té previstes a la xarxa i que se seguiran amb els controls contra el frau. En concret, es revovarà el cablejat i també se subdividiran els carrers. Això vol dir que posaran menys càrrega en els cables, però de forma sectoritzada per carrers. D'aquesta manera, si una zona determinada supera el consum màxim, la xarxa es desconnectarà només en un carrer, en comptes de tota la urbanització.

39 minuts a les foosques a l'any

Des d'Endesa, per altra banda, desvinculen qualsevol problema del subministrament amb la qualitat de la xarxa. El cap territorial afirma que la qualitat del servei és del 99,9%, ja que el temps de resposta en cas d'incidència és de 39 minuts sense llum a l'any, mentre que el límit legal en el cas d'una zona com les Comes és de cinc hores. Des del dimarts de la setmana passada, però, no s'han produït més talls de llum.

El president de l'Associació de veïns de les Comes, Javier Sanguino, assenyala que si ara s'estan fent totes aquestes actuacions és perquè Endesa "reconeix" que la xarxa està envellida i que calien. "De 200 famílies que vivim aquí hi ha cinc o sis veïns que són delinqüents i algun més que per necessitat té la llum punxada, però no tots", ha afegit.