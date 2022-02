No sóc un conductor modèlic . Suposo que, tot i la dificultat que comporta, n’hi deu haver alguns, potser uns quants. La majoria, però, més d’una i de dues vegades hem infringit voluntàriament o involuntàriament alguna norma. O, sense saltar-nos-la, hem actuat de manera insolidària, grollera, temerària, prepotent, etc. Tot plegat, sobretot els comportaments alegals i/o incívics, suposa el pa de cada dia de molts conductors, vianants, ciclistes, motoristes, patinadors, etc en vies urbanes. Unes vies potencialment menys perilloses que la carretera però que de tant en tant deparen, també, accidents greus o mortals.

Podria enumerar almenys una o dues dotzenes d’exemples de mala praxi, només recorrent a la memòria de situacions viscudes a Blanes la última setmana. Algunes, recurrents i assimilables al que passa per a tot arreu, com la tendència a accelerar quan ens apropem a una rotonda on un altre vehicle ja hi ha entrat i ha de reduir la velocitat o corregir la trajectòria per no xocar. Altres suposen variants més locals, com estacionar en llocs prohibits entorpint el trànsit : supermercats urbans, proximitat d’escoles, carrils bici, plaça de l’Església, etc.

Diuen els experts que la pandèmia ha fet augmentar el nombre de trastorns psicològics. Que conscients o no arrosseguem un grau d’ansietat més gran que fa un parell d’anys. I un dels símptomes de l’ansietat és la irritabilitat. Portada al límit, pot convertir-se en agressivitat : verbal o física. Això, vull suposar, és el que hi ha al darrere de la discussió de trànsit que el passat de setmana va causar la mort d’un home de quaranta anys i escaig.

Afortunadament, la majoria de picabaralles de trànsit no traspassen el llindar d’una escridassada o d’uns insults més o menys barroers (tampoc en això soc modèlic). Poques vegades, però, s’arriba a les mans i encara menys a un enfrontament que acabi amb la vida d’un dels implicats. A Blanes, fa pocs dies, va passar.

No crec que en l’ànim de l’agressor hi hagués la voluntat de causar un dany tant irreversible. L’autòpsia sembla que ha posat en evidencia una patologia vascular prèvia. Al mort, però, ningú li tornarà la vida. Això, en tot cas, no és comparable a la COVID, on les patologies prèvies poden complicar l’evolució i fins i tot matar-te. El virus és invisible i poc previsible. La repercussió d’uns punys forts i els seus possibles efectes en el cos d’un altre, haurien de ser absolutament coneguts i autocontrolables.

No ho he acabat d’entendre mai: perquè molts conductors, desprès de mesos de pràctica a l’autoescola, fent les coses ben fetes i sobretot fent-les a poc a poc (qui no ha maleït trobar-se al davant un cotxe amb un aprenent en un moment de pressa!) al cap de pocs dies de treure’s el carnet obvien i obliden el que han après? També em costa d’entendre perquè gent suposadament amable, assenyada i/o fins hi tot afable poden (podem) esdevenir veritables tarambanes quan conduint, la real o suposada infracció d’un altre conductor, ens fa «girar les neurones» i ens treu de polleguera.