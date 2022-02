L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dilluns un lladre multireincident que s'enfronta a 7 anys de presó per robar a una casa de segona residència d'una urbanització de Riells i Viabrea (Selva) entre el 12 i el 13 de gener del 2017. Segons la fiscalia, va entrar al domicili forçant una finestra i es va endur radiadors, maquinària de jardineria, electrodomèstics, parament de la llar i ampolles de vi. L'acusat nega els fets i diu que l'empremta localitzada en una ampolla devia provenir d'haver-la tocat al súper quan havia anat a comprar, perquè vivia en una casa propera. La defensa demana l'absolució i, en cas de condemna, vol que li apliquin atenuants de dilacions indegudes i de drogoaddicció.

La fiscalia l'acusa d'un delicte de robatori amb força en casa habitada amb l'agreujant de reincidència perquè l'acusat acumula tres condemnes prèvies, d'entre els anys 2014 i 2016, per robatoris. Segons recull l'escrit d'acusació, el robatori va tenir lloc «en hora no determinada» entre les onze de la nit del 12 de gener del 2017 i les nou del matí del 13 de gener. La fiscalia sosté que el processat va forçar l'accés a la casa de segona residència a través d'una finestra que donava accés al bany i també va rebentar la porta d'un traster de l'habitatge.

Un cop a dins l'immoble, es va endur dos radiadors elèctrics, una tele, maquinària de jardineria, una caixa d'eines, un matalàs, un joc de roba de llit, una cafetera, una taula, quatre mantes, una tenda de campanya, un matalàs inflable i ampolles de vi. La fiscalia xifra en 871 euros l'import dels objectes robats i quantifica en 370 euros els desperfectes causats forçant la finestra i el traster i intentant rebentar la porta d'entrada a la casa. El propietari de la casa ha explicat al judici que no anava a la segona residència des del setembre i que es va assabentar del robatori per l'avís d'un veí. L'acusat, que ha declarat al final i ha respost a les preguntes de la defensa encapçalada pel lletrat Jordi Colomer, ha negat els fets i ha assegurat que mai ha estat dins la casa.

La principal prova que hi ha contra el processat és l'empremta que la policia va localitzar en una ampolla de mojito a l'immoble. El processat ha explicat que, en la data dels fets, vivia a la mateixa urbanització i solia anar a comprar als supermercats de la zona: «Si hi ha alguna empremta meva, haurà de ser d'anar al súper, agafar l'ampolla i deixar-la a l'estanteria perquè sinó no ho entenc, jo no he estat mai en aquesta casa». La defensa demana l'absolució. En cas de condemna, i com a alternativa, demana 3 mesos de presó per un delicte de furt amb les atenuants de dilacions indegudes pel temps que el cas ha trigat a arribar a judici i de drogoaddicció perquè el processat té un «llarg historial» de consum d'alcohol i drogues pel que està en tractament des del 2021. La forense he apuntat que, si cometia robatoris per pagar-se el consum, podria tenir afectades les capacitats volitives. El judici, que s'ha fet a la secció quarta de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència.