La tarda d’aquest passat dilluns l’Ajuntament de Blanes va organitzar un acte de reconeixement a Joan Ferrer i Bernat, amb motiu que ha decidit posar punt i final a tota una vida dedicada al periodisme local. Ho ha fet principalment al front dels Serveis Informatius de Ràdio Marina, on va iniciar la seva carrera professional fa 35 anys, tot i que també ha col·laborat amb d’altres mitjans, entre ells a Diari de Girona o la Revista Blanda de l’Arxiu Municipal.

L’homenatge d’ahir va ser en petit comitè, de caràcter privat, i es va allotjar al Despatx d’Alcaldia del consistori. L’acte el van encapçalar l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, acompanyat del regidor de Comunicació, Albert Sanz, així com de representants de diversos grups polítics municipals. També van assistir-hi alguns membres de la família de l’homenatjat, començant per la seva dona, Encarna Paz, així com pel seu fill, en Joan Ferrer.

L’acte va ser molt senzill però carregat d’emocions, sobretot pel seu protagonista, que va acudir-hi sense saber que l’esperava aquesta sorpresa, comptant amb la complicitat de la seva dona, qui va fer de còmplice per poder dur a terme l’acte de reconeixement. En nom del consistori i de la ciutat de Blanes, Àngel Canosa va lliurar a Joan Ferrer una placa ceràmica que reprodueix l’escut oficial de l’Ajuntament de Blanes en agraïment a tota una vida dedicada al periodisme local.

També va ser l’ocasió perquè tant el batlle com la resta d’assistents li poguessin manifestar al periodista elogis i felicitacions per la dedicació i implicació que sempre ha tingut envers la vida social blanenca, així com per haver relatat les notícies del territori gironí i barceloní més proper. Joan Ferrer i Bernat va encapçalar el seu darrer butlletí informatiu de Ràdio Marina el passat 24 de desembre, quan es va adreçar als i les oients d’aquest mitjà per darrera vegada.

Tota una vida dedicada al periodisme local a Ràdio Marina

Joan Ferrer i Bernat és un clar exemple del què significa donar-ho tot per la informació local, perquè hi ha dedicat pràcticament tota la seva vida. En una professió tant vocacional com és el periodisme –que no entén de festes, ni de caps de setmana, ni d’horaris, amb tot el què comporta de desgast del lleure i la família- el periodista blanenc ha estat testimoni excepcional dels grans fets històrics que han tingut lloc durant tres dècades i mitja tant a Blanes com a les dues principals àrees de referència territorial que cobreix Ràdio Marina: la Selva i el Maresme.

Tal com explicava ell mateix en les seves paraules de comiat del passat 24 de desembre, la seva tasca ha estat parlar de totes aquelles coses que majoritàriament –llevat d’excepcions- no són portada als diaris i/o informatius: “Fa 35 anys deia ‘Bon Dia, us parla Joan Ferrer’, sempre amb la voluntat d’acostar l’actualitat de la Selva i el Maresme, la que no surt als grans mitjans de comunicació’ Fets i notícies que potser per aquest mateix motiu interessaven més als oients de proximitat.

D’aquests 35 anys, Joan Ferrer recorda els incendis de Gualta i Santa Coloma de Farners, el temporal de Sant Esteve de Blanes del 2008 o de manera més recent el Glòria del 2020, sense oblidar les morts traumàtiques que ha hagut de recollir a la plana de successos. També ha estat testimoni d’excepció durant diversos mandats consecutius del moment culminant que es viu cada quatre anys al món polític local: les Eleccions Municipals i l’emoció de saber quin partit guanyaria o quin alcalde seria escollit tres setmanes després.

El què potser no era tant emocionant sovint era seguir els plens municipals que, en el cas de Blanes, van passar una època daurada –abans que s’aprovés el ROM- en què s’allargaven quatre, cinc, sis o fins i tot set hores. En l’àmbit esportiu i cultural recorda el Ral·li Costa Brava amb seu a Lloret, el pas de la torxa dels JJOO del 1992, o bé quan el Tordera d’Hoquei va guanyar la Copa de la CERS i el Blanes d’Hoquei la Copa del Rei.

Ara bé, també destaca totes les entrevistes que ha fet, però no pas perquè fossin motiu de grans titulars: “No oblidaré mai la gran quantitat de persones que he entrevistat per la seva activitat cultural o social. Sempre dedicant temps del seu lleure i vida familiar per tirar endavant projectes sense cobrar ni un duro –o ni un euro-, i només rebent crítiques dels què no fan res i no s’hi impliquen”. El seu comiat també va incloure un record en especial pels companys i companyes amb qui ha compartit hores i hores de feina i projectes.

Però sobretot, les seves darrers paraules al front dels micròfons d’Informatius de Ràdio Marina, van ser un recordatori del què han estat 35 anys dedicats a la informació local: “A la vida tot té un principi i un final, i a partir d’ara començo una nova etapa que m’ha de portar cap a la jubilació, i en què no hauré d’estar pendent les 24 hores del dia dels 7 dies de la setmana del què passa a casa nostra.... encara que segur que ho trobaré a faltar”. Per últim, va reblar aquestes paraules de comiat amb una cançó emblemàtica com n’hi ha poques, la cançó del 1989 de Sopa de Cabra que en aquest territori és tot un himne: ‘L’Empordà’.