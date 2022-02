L’empremta trobada en una ampolla d’alcohol va posar nom i cara a el presumpte lladre que va entrar a robar en una casa de Riells i Viabrea el 12 de gener de 2017. Van entrar per la finestra del lavabo, segons va determinar la investigació policial, i van endur-se diversos objectes. També va intentar arrossegar una rentadora sense sort. De tota l’escampada de coses que va trobar el propietari quan va entrar dins la casa, no hi havia cap rastre del culpable. Irònicament, les precaucions que havia pres el lladre van desmuntar-se de cop quan va topar amb les begudes alcohòliques que hi havia dins la casa: els investigadors van trobar l’empremta en una ampolla de mojito.

L’Audiència de Girona va jutjar ahir l’acusat d’aquest robatori amb violència, que s’enfronta a 7 anys de presó perquè acumula tres condemnes fermes per robatoris amb violència entre el 2014 i el 2016. Segons el relat de la fiscalia, entre les onze del 12 de gener i les 9 del matí de l’endemà, l’acusat va accedir a la residència trencant la tanca de la finca i accedint per una finestra del lavabo. De la casa es van endur un tallagespa, dos radiadors elèctrics, un televisor, un matalàs, una cafetera, una tauleta, mantes, llençols i una tenda d’acampada, entre altres objectes. També es van endur ampolles d’alcohol. El processat té un historial llarg de dependència a diverses drogues: «de tot menys heroïna», va manifestar durant el judici. En tot cas, va negar que hagués entrat al domicili a robar: «la veritat és que no», va dir. I com hi havia anat a parar una empremta seva en una ampolla d’alcohol? «Segurament devia agafar l’ampolla al supermercat i la vaig tornar al seu lloc, i l’empremta va quedar-hi», va explicar. L’última vegada que el propietari de l’habitatge va entrar a la casa va ser quatre mesos enrere (era una segona residència). Pot haver durat tot aquest temps l’empremta marcada? La fiscalia, que demana set anys de presó a l’acusat, assegura que no. En canvi, la defensa, manifesta que és «perfectament probable», i per això demana que se l’absolgui. «Només s’ha trobat una empremta, per tant, hem d’entendre que el lladre portava guants. Ens sembla un descuit poc lògic que se’ls tragués per beure alcohol», va manifestar el seu advocat, Jordi Colomer. Però és prudent i també entén que és «lògic» pensar que aquesta empremta assenyala directament al culpable, potser sobretot tenint en compte que els informes forenses han determinat que durant els fets l’acusat podria haver tingut les capacitats volitives alterades per la ingesta de drogues, entre les quals l’alcohol. Per això, la defensa es cura en salut i en cas de condemna demana que se’l consideri autor d’un delicte de furt, ja que «no ha quedat acreditat que fos l’acusat qui forcés el domicili». També demana que es redueixi la pena pel temps que ha trigat la causa a arribar a judici i per l’afectació de les seves capacitats volitives. Per aquests fets li sol·licita 3 mesos de presó. La secció quarta serà l’encarregada d’emetre el veredicte. En les condemnes que se li han imposat, les penes han sigut d’entre quatre mesos i un any i mig de presó. Aquesta vegada, s’enfronta a set anys de presó perquè és reincident.