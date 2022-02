El partit municipalista d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Lloret ha escollit Albert Ferrández com a cap de llista per les eleccions del 2023. La decisió es va prendre divendres amb el vot de prop de 50 militants. La votació va comptar amb la presència de la secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta. Albert Ferrández pren el relleu de Jordi Orobitg que li va expressar tot el seu suport.

El futur alcaldable es va mostrar molt content, en declaracions a Ràdio Lloret. A més, va agraïr el suport de la militància, a qui espera no decebre. «Intentaré fer-ho el millor possible per no decebre la militància de Lloret», va dir.

Durant els pròxim mesos, Ferrández treballarà en la campanya. «El primer objectiu és ser capaços de construir un bon equip: jove, amb lideratge i que sigui capaç de guanyar unes eleccions municipals», va traslladar l’alcaldable.