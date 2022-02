L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha iniciat, els darrers dies a la plaça Joan Salvat-Papasseit, les obres de construcció d’un nou punt de captació d’aigua neta. Es tracta d’una nova via de subministrament de la xarxa que ajudarà a pal·liar la manca d’aigua quan el nivell de l’aqüífer disminueixi, sobretot en els mesos de més calor. La previsió és que, amb aquesta perforació, es puguin extreure 80.000 litres/hora. Els treballs els realitza l’empresa Perfollac, SL, tenen un cost de 42.192,70 € i s’allargaran entre dues i tres setmanes.

Pep Prat, regidor de Medi Ambient, explica que “davant el problema d’escassetat d’abastament d’aigua potable al municipi en èpoques de sequera, i quan les actuals captacions no són suficients, és necessari disposar de nous punts de captació d’aigua neta per poder abastir a la població”.

L'alcalde de Santa Coloma de Farners, Joan Martí, valora la importància de disposar de nous recursos d'aigua: "Fins ara, tots els principals pous d'abastament estan al neogen de la riera de Santa Coloma. Amb aquest nou punt de captació, el que volem és assegurar el subministrament quan a l'estiu el nivell de la riera baixa fins al punt d'afectar l'extracció d'aigua".

Possibilitats d’extracció d’aigua i primeres perforacions

Al 2016, un estudi geològic encarregat per l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners va indicar les zones amb possibilitats d'èxit en l'extracció d'aigua. Al 2018 es va fer una primera perforació, on tot i trobar aigua en abundància no era de prou qualitat per al subministrament per l'alta concentració de minerals. El gener de 2021 l’Agència Catalana de l’Aigua va atorgar a l’Ajuntament l’autorització d’investigació d’aigües subterrànies amb la instal·lació de dos nous aprofitaments a la zona verda municipal del carrer Muga, a tocar la plaça Joan Salvat-Papasseit, que finalment ha estat el punt escollit per portar-hi a terme els treballs.

Des del consistori es demana la màxima precaució als veïns i passejants de l’entorn i que no s’apropin a la zona d’obres de la plaça Joan Salvat-Papasseit, degudament senyalitzada, ja que s’hi pot produir una zona de fangueig a causa de la barreja d’aigua i de terra.