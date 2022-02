L’Ajuntament de Vidreres va aprovar ahir, durant la celebració del Ple ordinari, el pressupost per aquest 2022 que s'enfila a 9,3 milions d’euros. Aquest pressupost pretén contribuir en la reactivació econòmica del municipi. L’alcalde, Jordi Camps, va detallar que “el pressupost 2022 continua apostant pel caràcter social de les polítiques municipals, per tant, es manté en la línia que s’ha seguit durant aquests últims anys. A més a més, contempla accions de sostenibilitat energètica”.

Pel que fa a la prestació de serveis a la ciutadania, aquesta partida pressupostària es veu incrementada per tal de millorar el servei de neteja viària i d’edificis municipals, així com per la posada en marxa del projecte de recollida porta a porta. Alhora, s’aposta per la recuperació de les activitats culturals, socials i festives de la vila, sempre que l’evolució de la pandèmia i la normativa ho permeti. Seguint aquesta línia, es contemplen les activitats que es puguin dur a terme en el centre cívic i l’escola de música i altres esdeveniments culturals i festius.

Pel que fa a inversions, aquestes s’enfilen fins a 1,8 milions d’euros amb una partida de 976.755,92 que es destinarà a la construcció del Centre de Dia. A més a més, les inversions inclouen punts com la creació d’una comunitat energètica, millores en equipaments municipals, la renovació de la gespa artificial del camp de futbol, obres com la millora del parc infantil d’Aiguaviva, la renovació de la senyalització viària, la millora de l’enllumenat públic, el manteniment dels sistemes d’abastiment d’aigua, millores de vies públiques, compra de mobiliari urbà, entre altres.

Finalment, convé posar en relleu que aquests pressupostos també contemplen actuacions vinculades als objectius de desenvolupament sostenible ODS, com és el cas de la creació d’una comunitat energètica en el municipi. Per l’alcalde Jordi Camps, “hem aprovat un dels pressupostos més importants dels darrers anys, amb la mirada posada a la transformació energètica, els serveis a les persones i reforçant àrees tan importants com la cultura i l’esport”.

Durant el ple també ev van tractar punts com és l’aprovació del Reglament d’Habitatge d’Emergències socials de l’Ajuntament de Vidreres i la ratificació de la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana per incorporar l’ús de motocròs a Vidreres, així com l’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic del circuit de motocròs “El Carbonet” del municipi.