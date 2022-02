L’acusat d’assassinar a trets un home a Lloret de Mar el 2012 s’ha assegut al banc dels acusats després de 10 anys dels fets. I haurà de fer-ho durant les diverses sessions de judici que estan previstes a l’Audiència de Girona.

Durant la primera sessió, on es van escollir els nou membres i dos suplents del jurat popular, les parts van dirigir-s’hi per primer cop. La defensa de l’acusat va ser clara: «que no tingui coartada no el fa responsable d’aquest crim», va manifestar el seu advocat, José María Velázquez. La seva tesi és que, contràriament al que manté el fiscal, acusat i víctima no tenien relació i que anteriorment només havien tingut un «petit incident» que va acabar amb el processat propinant-li un cop de puny a la víctima.

«Té antecedents per tinença il·lícita d’armes i no és el perfil ideal, però això no el fa un assassí», va assegurar el lletrat. «Se li vol atribuir tota la culpa, i s’han de mirar els fets en detall i no grosso modo», va indicar, com a retret al fiscal, que l’assenyala com a culpable.

L’acusat es declara innocent i defensa que el 13 de setembre de 2012 no va acudir a la trobada que va concertar la víctima «com a venjança» pel cop de puny. L’objectiu era arreglar les desavinences a cops, segons el fiscal. Però de moment l’acusat manté que «ni sabia que la víctima es volia venjar del cop ni va quedar amb ell a les 20 hores en un descampat pròxim a l’antic col·legi de Can Barnés». Hauria sigut en aquesta trobada que l’acusat, segons el fiscal, hauria matat la víctima disparant-li cinc trets (dos dels quals al cap) i després hauria fugit. Caldrà veure si durant la seva declaració, que tindrà lloc divendres, mantindrà la mateixa versió.

No van localitzar l'acusat fins al 2017, quan va ser detingut a València. El 2019 se’l va deixar en llibertat després de fer-li unes proves d’ADN. Segons Velázquez, el processat va fugir per por a persones pròximes a la víctima, que «van anar per lliure» sense esperar els resultats de la investigació. En aquest sentit, va recordar que la víctima era russa i que consumia cocaïna. En favor del processat, va assenyalar que «ara podria haver fugit, i, en canvi, aquí el tenim». Per últim, va carregar contra el discurs del fiscal Víctor Pillado, que va assegurar davant al jurat que durant el judici demostraria amb proves i fets que l’acusat és el culpable. Però que si durant el judici es demostrava el contrari, retiraria l’acusació. Sobre això, va contestar que «mantindrà l’acusació d’assassinat perquè si l’absolguessin l’Estat tindria una responsabilitat contra ell després de l’any i mig que ha estat a la presó».

S’enfronta a 20 anys de presó

El fiscal és l’única acusació del cas, i li demana 20 anys de presó per assassinat i tinença il·lícita d’armes. Considera que hi ha testimonis, informes i indicis que apunten directament a l’acusat al lloc dels fets. Així mateix, durant la primera sessió va instar al jurat a fer-se tres preguntes durant tot el judici: «qui va matar la víctima?», «el va matar sense que es pogués defensar?» i per últim: «va utilitzar una arma sense llicència per matar-lo?». El jurat decidirà si el processat és culpable d’aquests fets, i un cop emès el veredicte, el magistrat serà l’encarregat de decidir la pena.