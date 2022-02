Un xalet de Riells i Viabrea ha acabat amb la cuina i el menjador completament cremats arran de l'incendi que s'hi ha declarat aquesta matinada.

Els inquilins no han resultat ferits però les dues estances han quedat inservibles.

El foc s'ha declarat cap a les quatre de la matinada en un xalet del carrer de Federico Lorca de Riells.

Els Bombers han activat cinc dotacions i en arribar-hi han trobat el foc desenvolupat. La casa, que és de planta baixa, ha quedat plena de fum i el foc s'ha concentrat a la cuina i el menjador, que han quedat cremats.

Els inquilins per evitar que les flames es propaguessin per altres zones de la casa, segons els Bombers, han tancat les portes de les habitacions abans de sortir i el foc no les ha afectat.

Tot i això, l'habitatge ha quedat afectat pel fum.