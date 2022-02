La defensa de l'acusat d'assassinar un home a Lloret de Mar el 2012 nega que tingués cap relació amb el crim. Un jurat popular jutjarà des d'avui fins a la setmana vinent a l'Audiència de Girona un home que s'enfronta a 20 anys de presó per assassinat i tinença il·lícita d'armes.

La víctima va morir en un descampat del municipi després de rebre cinc trets, i un veí va trobar-lo estès al costat del seu cotxe. La fiscalia assenyala l'acusat com a autor de l'assassinat, a qui atribueix "desavinences" amb la víctima anteriors al dia dels fets, el 13 de setembre de 2012.

En canvi, la defensa sosté que víctima i acusat no tenien relació abans dels fets i que només havien tingut un "petit incident" el juliol d'aquell any quan la víctima va rebre un cop de puny per part de l'acusat en intervenir en una conversació entre aquest i un tercer. Davant d'això, l'acusat va anar-li a demanar disculpes el 10 de setembre, uns dies abans dels fets. Llavors, va passar tres dies a València i va tornar unes hores abans del mateix dia dels fets. En tot cas, "ni sabia que la víctima es volia venjar del cop ni va quedar amb ell a les 20 hores a l'antic col·legi de Can Barnés", subratlla. Per això, nega que fos l'acusat qui matés la víctima i demana que se l'absolgui.

Van ser els rumors que van córrer pel poble, diu, que van fer estendre la idea que havia sigut ell. Per por a represàlies va fugir. De fet, va ser detingut cinc anys després, l'abril de 2017 a València, i va romandre un any i mig en presó provisional.