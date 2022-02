L’assassinat d’un home a Lloret de Mar fa 10 anys arribarà avui a l’Audiència de Girona. Un jurat popular s’encarregarà de decidir si l’acusat va abatre la víctima amb cinc trets dins el seu cotxe el vespre del 13 de setembre de 2012 al municipi selvatà.

La fiscalia li demana 22 anys de presó per assassinat i tinença il·lícita d’armes. Segons la seva tesi, la víctima tenia negocis immobiliaris i coneixia el processat perquè tenia el local al mateix carrer on hi havia un comerç que l’altre freqüentava habitualment.

En el moment dels fets, l’acusat comptava amb antecedents cancel·lats per tinença il·lícita d’armes.

La víctima va tenir desavinences amb diverses persones que acudien al local comercial, entre les quals l’acusat, que van derivar en un enfrontament físic entre ambdós a finals de juliol de 2012.

El processat va dirigir-se al negoci del perjudicat i va propinar-li un cop de puny a la cara, fet que «va ferir l’orgull de la víctima, que va prendre la decisió de venjar-se». Per això, va decidir «resoldre» el conflicte amb una baralla «cara a cara». L’encontre s’havia de produir a les vuit del vespre del 13 de setembre de 2012 en un descampat ubicat entre el supermercat Dia i el càmping Tucan de la localitat.

La víctima s’hi va desplaçar amb el seu vehicle, i va ser el primer d’arribar. Pocs minuts després va arribar l’acusat, també amb un turisme. «Duia al damunt una arma de foc curta sense llicència i amb la clara determinació de matar la víctima», subratlla l’acusació pública.

Un cop allí, i sempre segons la versió de la fiscalia, el processat va dirigir-se cap al cotxe de la víctima amb l’arma al damunt i amb l’objectiu «d’executar el pla prèviament concebut». A més, assenyala que l’acusat «era conscient» que el perjudicat «no es podria defensar de cap manera» per la desigualtat entre les armes i per l’atac ràpid, inesperat i sorprenent que pretenia fer.

Així doncs, va acostar-se a la finestreta del seient del copilot i des de fora va disparar una primera vegada, deixant ferit a l’home, que va intentar fugir per la porta del conductor. Per impedir-ho, «l’acusat va fer la volta al vehicle per acostar-s’hi i va disparar dos cops més», fins que va aconseguir que la víctima caigués a terra. Llavors, va disparar-li dos trets més al cap, que van provocar-li la mort.

Un veí de Lloret va trobar el cos de la víctima estès a terra i va ser qui va donar l’avís dels fets.

Desaparegut durant cinc anys

L’acusat va fugir després de perpetrar el crim, i els jutjats van emetre contra seu una ordre de cerca i captura. No va ser fins al 9 d’abril de 2017 que la Policia Nacional va detenir-lo a València després de veure l’ordre activa en contra seva. Va ingressar a la presó per ordre del Jutjat d’Instrucció 4 de València, una ordre que va ratificar el Jutjat de Primera Instància i Instrucció 6 de Blanes a instància del fiscal.

Per aquests fets, la fiscalia l’acusat d’un delicte d’assassinat i d’un delicte de tinença il·lícita d’armes reglamentàries curtes, pels quals li demana 22 anys de presó. Està previst que el judici s’allargui fins al 17 de febrer.