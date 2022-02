El Museu Obert de Lloret (MOLL) va registrar l’any passat un total de 78.894 visites, el doble que l’any anterior quan la pandèmia i el confinament varen reduir les xifres a 37.521 visitants. El regidor de Patrimoni Cultural, Xavier Flores, va explicar que «l’interès per visitar els equipaments culturals, especialment els que són a l’aire lliure, han tingut un alta demanda». Tanmateix, va reconeixer que no es va arribar a xifres del 2019, amb prop de 153.000 visitants. Desglossada per equipaments, la xifra més elevada de visitants del 2021 correspon al Jardins de Santa Clotilde, amb 61.688; seguida pel Museu del Mar que en va registrar 6.501. Les visites van permetre ingressar un total de 237.275 euros.