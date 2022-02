La Biblioteca Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia de Caldes de Malavella va obrir per primera vegada el 13 de febrer del 1992. Enguany, coincidint amb el 30è aniversari, s’han organitzat un seguit d’activitats.

La celebració començarà avui les 19 h amb el Recital col·lectiu de poesia, on poetes de Caldes recitaran els seus poemes amb l’acompanyament de Jordina Mir i Martí Múrcia. Tot seguit, a les 20 h, es farà un brindis i es bufaran espelmes a Cal Ferrer. Per acabar es podrà veure 1’59’’ que van canviar el món, amb Iogui Trio, un concert relat que desgrana la història de la Bossa Nova a través dels seus protagonistes, les cançons més representatives i anècdotes teatralitzades.

La Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia ha estat reconeguda amb distincions com el premi a la innovació atorgat pel Departament de Cultura de la Generalitat pel projecte El Gust de la paraula, que uneix gastronomia i literatura. Aquest és un projecte impulsat conjuntament amb l’Oficina de Turisme de Caldes de Malavella. A més, la Biblioteca també acull el Premi de Microliteratura Joaquim Carbó, un concurs de literatura que aquest any celebra la seva dinovena edició, entre altres iniciatives.

Aquest any Caldes ha previst destinar 4,8 milions d’euros del pressupost del 2022 a la construcció del nou Centre Cultural – Biblioteca, on es traslladarà l’equipament quan l’edifici estigui llest.

Dinou anys de biblioteca comarcal

D’altra banda, a Blanes, la biblioteca comarcal compleix 19 anys de la seva inauguració sent l’equipament cultural més visitat del municipi (rep una mitjana anual de 131.000 visitants, amb una afluència diària que volta els 500 usuaris i usuàries).Durant tots els mesos que ha hagut d’estar tancada per la pandèmia, ha continuat treballant en línia per ampliar els serveis que ja oferia amb caràcter presencial. Actualment, la Biblioteca Comarcal de Blanes atén un total de 37.772 usuaris i usuàries.

Si bé el nou edifici es va inaugurar fa 19 anys, en realitat la biblioteca pública de Blanes es va posar en marxa fa més de mig segle, l’any 1971, i funciona com a capçalera de les biblioteques públiques de la comarca de la Selva. L’edifici que l’acull va ser concebut pels arquitectes Artigues i Sanabria com un vaixell; per això, té una orientació amb vistes al mar i la façana principal està construïda en vidre.