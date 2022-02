L'acusat del crim de Lloret de Mar (Selva) ha negat haver matat la víctima engegant-li cinc trets el 13 de setembre del 2012. Durant la segona jornada del judici a l'Audiència de Girona, el processat ha assegurat que «és mentida» que el dia dels fets quedés amb la víctima en un descampat per barallar-se arran d'una disputa que havien tingut dos mesos abans, quan reconeix que li va clavar un cop de puny. Segons el seu relat, ja havia demanat perdó a l'empresari per reconciliar-se. L'acusat ha dit que va marxar de Lloret perquè la seva parella l'acusava d'infidelitat i que, després, no va tornar perquè tenia por de la màfia russa: «Em van dir que m'estaven buscant per matar-me perquè creien que havia estat jo».

No tenia desavinences amb la víctima, ni va quedar amb ell per barallar-se, ni va fugir de Lloret de Mar per evitar que el detinguessin per l'assassinat. Durant dues hores de declaració, l'acusat ha negat qualsevol vinculació amb els fets i ha donat una explicació a perquè els senyals de telefonia mòbil el situen a la zona del crim o per què una càmera de videovigilància d'una benzinera va captar el seu cotxe fent un recorregut compatible amb dirigir-se cap al descampat. Segons el seu relat, només coneixia la víctima d'haver-la vist en tres ocasions. El primer cop, quan l'empresari va intercedir per rebaixar tensió entre l'acusat i una tercera persona a qui el processat havia deixat 10.000 euros i tenia acordada una operació de compravenda d'un cotxe. Al judici, ha explicat que l'amic de la víctima l'estava «torejant» i no afrontava el deute i, per això, quan «per casualitat» es va trobar l'empresari davant la immobiliària que regentava a Lloret, s'hi va enfrontar.

El processat situa aquesta segona trobada el juliol del 2012 i diu que la disputa va anar pujant de to i li va acabar clavant un cop de puny a la víctima: «Em vaig escalfar i vaig descarregar la ràbia contra ell, quan no en tenia cap culpa». Un temps després, es va assabentar que havia agredit la víctima davant la seva germana i la seva mare, que treballaven també a la immobiliària: «Som del Caucas, per a nosaltres les dones són sagrades. Per això me'n vaig penedir i li vaig anar a demanar disculpes». El processat ha afirmat que ja el setembre del 2012 va anar fins a la immobiliària i li va demanar perdó a la víctima. Per segellar la reconciliació, el va convidar a fer un àpat plegats. Segons el seu relat, el dia abans del crim la víctima li va trucar per acceptar anar a menjar junts i posar punt final a la disputa. En aquell moment, el processat no estava a Lloret de Mar perquè anava en direcció a València. Va tornar l'endemà, el mateix 13 de setembre, i afirma que es va creuar trucades amb la víctima per intentar trobar un forat per veure's, però no van poder quedar perquè tenia altres compromisos.

Nega haver-lo executat

Responent a les preguntes del fiscal Víctor Pillado, l'acusat ha negat que se citessin al descampat que va ser l'escena del crim i afirma que els testimonis que puguin dir que va ser així menteixen. També ha negat haver portat mai armes ni haver executat la víctima descarregant-li cinc trets. El processat assegura que cap a dos quarts de vuit del vespre va sortir de casa seva amb cotxe i va fer un recorregut per diferents bars i locals de Lloret buscant uns compatriotes amb qui havia quedat per donar-los un cop de mà en la compravenda d'un xalet. No els va trobar i tampoc ha pogut identificar-los amb nom i cognoms o aportant els seus números de telèfon.

Ja a la nit, ha afirmat que va quedar amb la seva amant per anar a sopar però que la seva parella sentimental, que desconfiava d'ell, el va començar a trucar reiteradament exigint-li que engegués la càmera per veure on era. Remarca que va ser per aquest motiu que va decidir marxar de Lloret i tornar cap a València. L'endemà, a través d'un amic que tenia una empresa a Lloret, es va assabentar que havien trobat la víctima morta a trets i que «uns russos» l'estaven buscant per matar-lo perquè creien que havia estat ell. Per això, ha explicat que no va tornar a Lloret perquè estava «espantat» i tenia «por de la màfia russa». «Va ser llavors quan em vaig adonar que em perseguien», ha dit.

Al final de l'interrogatori, el fiscal ha posat en dubte la seva versió. Li ha demanat si, segons ell, tot allò que el vincula amb el crim es devia a una sèrie de «casualitats». «No ho sé, érem a la mateixa zona i obligatòriament, quan vaig agafar el cotxe, havia de passar per allà al costat per anar fins al bar», ha dit, en referència al lloc on es va cometre el crim. L'acusat va estar evadit de la justícia fins al 2017, quan la Policia Nacional el va detenir a València per extorsió i pertinença a grup criminal. A preguntes de l'advocat de la defensa, ha subratllat que no tenia desavinences amb la víctima i que no es va presentar als Mossos d'Esquadra per deixar-los temps per trobar al «veritable autor». El fiscal l'acusat d'assassinat i tinença il·lícita d'armes i demana 22 anys de presó. La defensa vol que l'absolguin. El judici, que es fa a la secció tercera de l'Audiència de Girona amb jurat popular, es reprendrà dilluns amb la declaració de testimonis.