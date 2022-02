El complex residencial i golf PGA Catalunya, a Caldes de Malavella, va tancar el 2021 recuperant i superant els nivells econòmics del 2019, l’últim abans de la pandèmia, en l’àmbit de la venda de cases, l’ocupació hotelera i els visitants i practicants de golf. En l’àmbit immobiliari, el resort de luxe va tancar l’exercici amb vendes d’habitatge per un valor de 69’4 milions d’euros, una de les xifres més altes segons va informar la propietat en un comunicat. En total, es van vendre 70 habitatges. Fins ara, s’ha venut el 86% de l’inventari disponible. L’oferta residencial augmentarà al PGA, ja que la direcció va anunciar la creació d’una nova residencial anomenada El Bosc, que comptarà amb 30 apartaments i 9 villes de luxe valorades amb 29’5 milions d’euros i 16, respectivament. L’obra hauria d’estar acabada a final de 2022. De fet, aquest primer trimestre del 2022, començarà la segona fase d’execució del projecte, que va començar a realitzar-se a final del 2021.

A més, una de les novetats d’enguany serà la projecció d’un llac naturalitzat. La direcció espera que estigui finalitzat a finals de 2023 i servirà per a la pràctica d’esports aquàtics sense motor. Ocuparà una superfície de 30.000 metres quadrats i tindrà un club amb restaurant i zona d’hamaques al costat. La inversió serà d’uns 8 milions. Pel que fa a l’ocupació hotelera, el PGA Catalunya també va registrar uns bons registres. Segons el comunicat, l’ocupació va estar un 14% per sobre de les previsions fetes internament pel 2021. Els mesos amb un volum més alt de clients van ser el juliol, l’octubre i el novembre, amb millors registres en comparació a les dades del 2019 en aquestes dates. En la mateixa línia es mouen les xifres del negoci del golf. Els números són millors que els del 2019 i per sobre de les previsions que es barallaven pel 2021. A més, hi va haver un augment del client de proximitat, de França i Espanya, però també dels visitants suïssos, irlandesos i alemanys que visitava el complex.

Durant el 2022, l’empresa realitzarà inversions per un total d’11 milions d’euros per millorar i renovar les instal·lacions dels hotels i el complex esportiu del golf. Amb totes aquestes dades, el CEO de PGA Catalunya, David Plana, es va mostrar encantat amb els resultats obtinguts: « Ni en les prediccions més optimistes ens esperàvem unes xifres tan bones, hem sobrepassat les del 2019 i fins i tot les d’anys anteriors». A més, el directiu espera consolidar el projecte de luxe aquest any: «2022 serà una fita per a PGA Catalunya. Representarà la consolidació del resort com a destí de benestar integral únic a Europa». En aquest sentit, el resort va ser premiar per la revista Golf World com un dels vint millors del món.