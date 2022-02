No us espanteu! No tinc cap constància de que hagin aparegut llops a la nostra comarca. Ni de manera espontània ni reintroduïts, com es va fer amb els ossos al Pirineu. Tot i que en alguna època no tan remota, potser degueren conformar una mínima part de la fauna autòctona selvatana. Ho consultaré en algun tractat de zoologia antropològica.

M’ha suggerit el títol d’aquestes línies el fet que la nostra comarca tingui també un representant a la fase final del programa de TV3 El llop. Durant les properes setmanes, després d’haver vist en els primers programes els càstings i les diferents seleccions, veurem com Jordi Ferragut i deu actors més no professionals assagen i representen Terra Baixa d’Àngel Guimerà. Tot i la meva llarga i forta vinculació al món del teatre, no conec personalment en Jordi però no cal ser massa «teatreru» per percebre l’entusiasme que traspua. Un entusiasme que es fa evident al programa i que canalitza en el dia a dia a través de la seva participació com a actor i director en diferents col·lectius teatrals d’Arbúcies, Maçanet, Sant Hilari...Per tot plegat, enhorabona!

Pel que fa al reality que ha endegat TV3 inicialment s’ha mogut en uns índex’ d’audiència remarcables) m’ha generat sensacions de tot tipus. També d’ambivalents i en algun cas contradictòries. Començant per la tria de l’obra: un clàssic del teatre català que s’ha representat milers de vegades, tant en l’àmbit amateur com en el professional. Un clàssic que he tingut ocasió de veure tres o quatre vegades i al que li aniria bé, com s’ha fet amb tants altres clàssics (Shakespeare, Txèkhov, Ibsen...) una relectura i una revisió dramatúrgica que li treguin una mica de pols i l’apropin als neguits que envolten els espectadors i la societat de començaments del segle XXI.

Una mica abans de començar la pandèmia, vaig tenir ocasió de veure un dels muntatges dels quals els parlo: l’exercici de virtuosisme actoral que va fer Lluís Homar amb una agosarada i reeixida dramatúrgia de Pau Miró del text de Guimerà. Interpretativament va ser tota una lliçó. No recordo, però, que la «revisió» m’hagués apropat especialment a la realitat del nostre temps. I això és el que jo espero trobar, quan una i altra vegada torno a veure L’oncle Vania, Macbeth, Un enemic del poble, etc...Reconèixer-hi el nostre món i els nostre entorn!

Ja no hi ha Manelics aïllats i semi-salvatges, guardant ramats a les muntanyes catalanes. Manelics de cor i ànima pura als quals poder confrontar i enfrontar a les corrupteles i els tripijocs de la gent de «la plana». Si en queda algun, potser els caps de setmana arrodoneix el sou en algun agroturisme o en un hotel rural. I gràcies a l’evolució cap una societat més paritària i menys patriarcal , cada vegada és i serà més difícil, també, trobar «Martes i Sebastians» en estat pur.

Potser al Terra Baixa de Guimerà no li hagi passat del tot el temps i hagi estat una bona eina per amanir aquest entretingut programa de lleure que és El llop. En tot cas, si en properes temporades és repeteix l’experiència televisiva, soc dels que apostaria per escollir un text més contemporani o fins i tot per atrevir-se amb un muntatge de creació.