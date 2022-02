La quarta edició de la Marxa solidària contra el càncer infantil Pels Valents de Caldes de Malavella va recaptar ahir 11.050 euros que es destinaran a la investigació del càncer infantil. L’activitat, organitzada per la Policia Local de Caldes amb el suport municipal, ha batut rècord de participació amb 1.192 inscrits i per tant de recaptació de fons.

Els corredors de totes les edats van sortir de la Rambla d’en Rufí. Enguany hi havia dues opcions de recorrregut, una de sis quilòmetres i una de nou quilòmetres. A mesura que anaven arribant se’ls donava un esmorzar inclòs en la inscripció. A més, al llarg de la jornada es van repartir diversos premis d’un sorteig amb la col·laboració de diversos establiments.

La cursa es reprenia després d’haver-se hagut de celebrar de forma virtual l’any passat aconseguint 3100 euros. Aquest any és el que s’ha aconseguit la xifra més important.

La marxa #pelsvalents es va posar en marxa el 2019 per a la construcció del Sant Joan de Déu Pediatric Cancer Center i posteriorment per a la investigació infantil. La Policia també ha portat a terme altres activitats des del 2017 solidàries. El sergent en cap Xavier Muñoz manifestava ahir que la jornada «ha superat totes les expectatives» i ha avançat que continuaran treballant per a futures edicions. Per a l’alcalde, Salvador Balliu «l’ambient solidari que s’ha viscut a Caldes de Malavella ha estat extraordinari».