Tercer dia de judici pel crim que va tenir lloc a Lloret de Mar el setembre de 2012. En la sessió a l'Audiència de Girona, la vista s'ha centrat en la declaració de diversos testimonis, majoritàriament coneguts o amics de la víctima.

Abans d'obrir el seu negoci immobiliari, la víctima havia treballat com a porter d'una discoteca, segons va indicar un dels testimonis que es va declarar veí i amic seu. Uns mesos abans del dia del crim la víctima li havia explicat l'incident que va tenir amb l'acusat i que va derivar en un cop de puny. No sap, però, quin tipus d'incident van tenir, només que "eren coses de negocis", ha dit.

Després d'aquest incident, li va assegurar que volia "venjança": "em va dir que l'acusat l'havia anat a veure per disculpar-se, però que ell no les havia acceptat perquè volia resoldre les coses d'home a home", ha explicat durant la vista. A més, la víctima li va demanar que li ensenyés boxa i lluita grecoromana, dues arts que el testimoni practicava. Finalment, però, no van arribar a quedar per practicar-ho.

El mateix dia del crim, l'amic va trucar la víctima i es va assabentar que aquell mateix vespre tindria lloc la trobada amb l'acusat per pegar-se. "Li vaig dir que no hi anés, i que en tot cas comptés amb mi per ajudar-lo, però em va dir que era cosa seva", ha declarat.

També han declarat professionals del ram immobiliari que havien tingut algun tipus de relació professional amb l'acusat. Tots han coincidit en negar que la víctima fos una persona conflictiva, i han assegurat que no era "problemàtica".