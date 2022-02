L'Audiència de Girona ha imposat 2 anys de presó al lladre multireincident que s'enfrontava a una condemna de 7 per robar a una segona residència de Riells i Viabrea (Selva) entre el 12 i el 13 de gener del 2017. A l'hora de condemnar-lo, el tribunal es basa en les empremtes del processat que la policia científica va trobar en una ampolla de mojito dins la casa i qualifica de "rocambolesca" l'explicació que va donar el processat al judici, quan va apuntar que potser l'havia agafat anant a comprar a un supermercat de la zona. L'acusat acumula tres condemnes prèvies per robatoris i, per això, l'han condemnat com a autor d'un delicte de robatori amb força en casa habitada d'especial gravetat per multireincidència.

La fiscalia sol·licitava 7 anys de presó i la defensa, encapçalada pel lletrat Jordi Colomer, va demanar l'absolució. El tribunal de la secció quarta de l'Audiència de Girona considera provat que, entre les onze de la nit del 12 de gener del 2017 i les nou del matí de l'endemà, el processat va entrar a la casa de segona residència de la urbanització Can Plana de Riells i Viabrea rebentant el tancament metàl·lic de la finca i forçant una finestra que donava accés a un bany.

Un cop a dins, va regirar el domicili un traster i es va endur dos radiadors elèctrics, una tela, una desbrossadora, un tallador de branques elèctric, una aixada de motor de gasolina, un tallagespa, una caixa d'eines, un matalàs, una cafetera, una tauleta, un joc de llençols, quatre mantes, una tenda de campanya, un matalàs inflable i diverses ampolles de vi.

L'Audiència de Girona basa la condemna en les empremtes de l'acusat localitzades en una ampolla de mojito a dins la casa: "La prova lofoscòpica o d'impregnació digital és prova suficient per enervar la presumpció d'innocència, podent ser qualificada de prova directa i no com a simple indici".

Al judici, l'acusat va explicar que vivia a prop de la casa assaltada i anava a comprar als supermercats de la zona. Així, va dir que potser havia agafat l'ampolla de l'estanteria d'una de les botigues i, després, l'havia tornat a deixar.

La sentència, de la que ha estat ponent el magistrat Adolfo García Morales, considera que aquesta explicació és "rocambolesca": "Que un fet pugui ser explicat a través de les lleis d'allò possible no implica que pugui ser justificat per les de l'allò probable". El tribunal afegeix, en aquest punt, que l'acusat "no recordava si havia arribat a tocar l'ampolla en un supermercat" i només "va apuntar que existia la possibilitat": "S'ha llançat al buit proposant una sort de possibilitat sense acompanyar-la d'algun tipus de prova que pogués subjectar-la".

L'Audiència, però, descarta aplicar-li l'agreujant de multireincidència que sol·licitava la fiscalia perquè ja acusava per un subtipus de robatori "d'especial gravetat" i apreciar aquesta circumstància, que faria incrementar la pena, atemptaria contra el principi 'non bis in idem', que resol que no es pot condemnar més d'una vegada pels mateixos fets: "En aquesta doble aplicació de la mateixa circumstància, triem com a prioritària la definitòria del delicte i no la determinadora de la pena".

A banda de la pena de presó, el tribunal resol que el processat haurà d'indemnitzar el propietari de la casa amb 1.241 euros.

La sentència no és ferma i es pot recórrer interposant recurs al TSJC en un termini de deu dies.