Blanes projectarà dijous al teatre municipal a les 8 del vespre el film ‘Las Leyes de la Frontera’, que es va endur 5 guardons en la recent gala dels Premis Goya celebrada aquest passat cap de setmana.

És la segona projecció de la tercera temporada del Cicle de Cinema Gaudí, organitzat per l’Àrea de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Blanes amb el suport de l’Acadèmia del Cinema Català, que en cada nova projecció atrau una bona quantitat d’amants del setè art.

La sessió d’aquest proper dijous serà l’oportunitat de poder ponderar si els 5 Premis Goya obtinguts fan justícia o no a la posada en escena d’un film que toca molt de prop les comarques gironines. Els guardons han estat per a Daniel Monzón i Jorge Guerricaechevarría pel ‘Millor Guió Adaptat’; Chechu Salgado com a ‘Millor Actor Revelació’; Sarai Rodríguez, Benjamín Pérez i Nacho Díaz al ‘Millor Maquillatge i Perruqueria'; Balter Gallart per la ‘Millor Direcció Artística’; i Vinyet Escobar al ‘Millor Disseny de Vestuari’.

‘Las Leyes de la Frontera’, un relat ambientat en la Girona del 1978

‘Las Leyes de la Frontera’ és l’adaptació fílmica de l’obra homònima de Javier Cercas. Dirigida per Daniel Monzón –conegut sobretot per l’èxit de taquilla ‘Celda 211’-, el film recupera el gènere de cinema quinqui, i a més a més s’ambienta en un territori molt més proper pels i les espectadores del Teatre de Blanes: la Girona dels anys 70, més concretament durant l’estiu del 1978, en plena efervescència de la transició democràtica.

Per a l’adaptació en dos dimensions de l’obra de Javier Cercas es van invertir 7 milions d’euros, tota una superproducció. Està protagonitzada per el personatge d’en Nacho, un estudiant de 17 anys introvertit i una mica inadaptat que viu a Girona, on coneix a en Zarco i la Tere, dos joves delinqüents.

Enamorat de la Tere, el protagonista acabarà passant-se a l’altre costat de la frontera, disposat a saltar-se totes les normes i conviccions per participar amb la ‘banda d’en Zarco’ en atracaments i robatoris durant tot l’estiu. Un remember en tota regla que de ben segur satisfarà els nostàlgics i coetanis d’una època que per a alguns queda molt lluny, molt pretèrita, i per d’altres tot just sembla que passés fa pocs temps.

D’altra banda, un altre atractiu afegit -per si tots aquests ja no ho són prou a tenir en compte-, és que després d’haver la pel·lícula ha triomfat als Premis Goya, també opta a 13 Premis Gaudí, entre ells als de millors actriu i actor protagonistes (Begoña Vargas i Chechu Salgado); el seu director (Daniel Monzón); direcció de fotografia; direcció de producció; així com al millor film de parla castellana.

Les entrades per assistir a la projecció de ‘Las Leyes de la Frontera’ es poden adquirir en línia, a través del web del Teatre de la Costa Brava Sud.