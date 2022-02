Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una banda dedicada al negoci de la marihuana i que operava entre Girona i Barcelona.

A més, els agents han intervingut 19.000 plantes i han detingut set persones. Quatre d'elles han ingressat a presó. La investigació però segueix oberta i no descarten més detencions

A les comarques de Girona, la banda estava instal·lada a Lloret de Mar i en poblacions del Maresme (Palafolls, Malgrat, Tordera), entre altres.

L’organització estava liderada per ciutadans de nacionalitat albanesa i espanyola; mentre els primers eren qui tenien els contactes per donar sortida a tota la droga cap a Europa, els altres proporcionaven la logística necessària per establir-se a Catalunya.

Segona fase d'una investigació

L'operació policial és la segona fase d’una investigació iniciada el passat mes de setembre, quan els agents gràcies a la informació de la cooperació policial internacional, van localitzar dues macroplantacions de marihuana en una zona boscosa de Catalunya, les quals serien gestionades i protegides per una organització criminal d’origen albanès amb arrels per tota Europa. En una primera fase, els agents van intervenir 14.000 plantes de marihuana i van detenir a un home com a responsable del manteniment de la plantació.

Concretament, el setembre es va localitzar un cultiu de marihuana exterior de 12.000 plantes a Tordera.

Segons va anar avançant la investigació, els agents van detectar un creixement de plantacions de marihuana a la zona de Catalunya. A més, van detectar que les organitzacions dedicades a aquesta tipologia delictiva feien servir cases ubicades en urbanitzacions aïllades, de difícil accés i ubicades majoritàriament en zones boscoses properes a nuclis urbans per evitar cridar l’atenció de la policia. Així mateix, en gran part dels casos, aquestes plantacions feien un ús fraudulent de la xarxa elèctrica per així obtenir més guanys dels beneficis.

La logística, a Girona

Després de diferents gestions policials, els agents van determinar que l’organització investigada estava dirigida per ciutadans de nacionalitat albanesa i espanyola i que els principals organitzadors de la logística es trobaven localitzats a la província de Girona. Els albanesos eren qui tenien els contactes amb altres organitzacions criminals d’Espanya que els hi permetia donar sortida a la resta d’Europa de la droga.

Els espanyols, en canvi, eren els que facilitaven a la resta dels membres del grup, la logística necessària per instal·lar les plantacions de marihuana a la Selva i el Maresme, proporcionant així allotjament i vehicles.

Assalts per la droga

Per altra banda, la investigació també va revelar que l’organització s’havia vist involucrada en lluites de robatoris de drogues a altres organitzacions amb les quals hi havia conflicte.

Finalment, a principis de febrer es va dur a terme l’explotació de l’operació, en què els agents van detenir set persones i van desmantellar dues plantacions de marihuana, a les províncies de Girona i Barcelona.

Dos principals líders

Així mateix, la policia va realitzar registres simultanis - en urbanitzacions de Palafolls (Can Genís) i Lloret (Lloret Blau)- en dos domicilis dels principals líders de l’organització encarregats de proporcionar la logística necessària als ciutadans albanesos. Fruit dels registres, els agents van intervenir 3.500 plantes de marihuana, 28 quilos de cabdells, 1.200 euros en efectiu i material per la seva distribució. Per últim, la quantitat defraudada de fluid elèctric dels dos domicilis on es van desmantellar les plantacions supera els 100.000 euros.

Els detinguts van passar a disposició judicial, qui va decretar ingrés a presó per a quatre d’ells. La investigació segueix oberta i no es descarten més detencions