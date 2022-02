L'Audiència de Girona ha imposat 2 anys de presó al lladre multireincident que s'enfrontava a una condemna de 7 per robar a una segona residència de Riells i Viabrea entre el 12 i el 13 de gener del 2017. A l'hora de condemnar-lo, el tribunal es basa en les empremtes del processat que la policia científica va trobar en una ampolla de mojito dins la casa. Al judici, l’acusat va explicar que vivia a prop de la casa assaltada i anava a comprar als supermercats de la zona. Així, va dir que potser havia agafat l’ampolla de l’estanteria d’una de les botigues i, després, l’havia tornat a deixar. La sentència, de la que ha estat ponent el magistrat Adolfo García Morales, considera que aquesta explicació és «rocambolesca». L’Audiència, però, descarta aplicar-li l’agreujant de multireincidència -per tres condemnes prèvies per robatoris- que sol·licitava la fiscalia perquè ja acusava per un subtipus de robatori «d’especial gravetat» i apreciar aquesta circumstància, que faria incrementar la pena, atemptaria contra el principi ‘non bis in idem’, que resol que no es pot condemnar més d’una vegada pels mateixos fets.