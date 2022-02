L’Ajuntament d’Arbúcies ha presentat una denúncia en contra de la companyia elèctrica Energia XXI per deixar cinc dies sense subministrament a una persona emparada per la llei de pobresa energètica. El tràmit s’ha presentat a l’Agència Catalana de Consum amb la intenció que Endesa -la companyia de què penja la comercialitzadora Energia XXI- «sigui sancionada i obligada a complir la llei». Així ho va explicar ahir el regidor d’Atenció a les Persones d’Arbúcies, Jaume Salmeron.

Els fets van començar divendres passat, dia 11 de febrer, quan l’elèctrica va tallar el subministrament d’energia d’un habitatge del municipi en què la persona resident es trobava protegida per la Llei 24/2015 de pobresa energètica. El veí, que ha estat un total de cinc dies sense llum al seu domicili, té al voltant de 50 anys i rep assistència dels Serveis Socials. Segons va detallar Salmeron, el passat 7 de febrer el consistori va notificar l’estat de vulnerabilitat d’aquest home a la companyia elèctrica perquè li concedís el subministrament garantit que marca la llei.

Passats quatre dies de la notificació, Endesa va tallar el subministrament d’energia elèctrica al veí per incompliment de pagament. «De seguida ens ho va fer saber i des de Serveis Socials de l’Ajuntament s’ha estat fent pressió a la companyia tots aquests dies perquè li tornessin a activar el servei, sense rebre cap solució», va afirmar el regidor. Una solució que finalment va arribar ahir al migdia, quan l’home va recuperar la llum a casa.

L’Ajuntament li ha subministrat gas butà per poder escalfar-se durant els dies que ha estat sense llum. L’Ajuntament disposa d’un pis amb tres habitacions per emergència social que malauradament aquests dies «estava ple».

Amb tot, el consistori reclama que la companyia es faci càrrec de la situació i que l’Agència Catalana de Consum li obri un expedient sancionador perquè aquestes situacions no es repeteixin en un futur. «No han complert la llei de pobresa energètica i més a ple hivern, quan les temperatures baixen. Per això reclamem que se’ls sancioni», va recalcar Salmeron.

Acord entre el Govern i Endesa

Per no deixar sense llum a persones vulnerables, Endesa té un acord signat amb el Govern des del març de l’any passat que suposa la cancel·lació del deute acumulat d’aquestes persones amb les elèctriques. De fet, ahir el Govern va aprovar la despesa de 10,8 milions d’euros per condonar aquest deute. L’executiu farà efectiu un primer pagament de 3,7 milions aquest mateix 2021.