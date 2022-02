El fiscal manté la petició de 22 anys de presó per a l'acusat d'executar a trets un empresari en un descampat a Lloret de Mar el 13 de setembre del 2012. L'acusa d'assassinat i tinença il·lícita d'armes. El fiscal sosté que acusat i víctima tenien "desavinences" i van quedar el dia dels fets per barallar-se. Un cop allà, però, l'acusat va descarregar cinc trets contra la víctima, que no va tenir cap possibilitat de defensar-se. Per contra, la defensa demana l'absolució. A l'escrit de conclusions definitives, afirma que l'últim cop que víctima i processat es van veure va ser tres dies abans el crim. Un cop finalitzat el judici, el jurat popular es retirarà a deliberar fins a tenir el veredicte.

El fiscal Víctor Pillado ha fet alguna modificació a l'escrit d'acusació però cap que alteri ni la petició de pena ni l'autoria. De fet, tan sols ha precisat l'hora dels fets (que els investigadors situen entre les 19.30 i les 20 hores) i ha concretat que el primer tret li va impactar a la zona de les costelles i que el processat va continuar obrint foc fins a rematar-lo quan ja estava indefens a terra.

Així, manté la petició de 22 anys de presó per assassinat i tinença il·lícita d'armes. El cas es remunta al vespre del 13 de setembre del 2012, quan la Policia Local de Lloret de Mar va rebre una trucada d'un veí alertant que havia trobat el cadàver de la víctima en un descampat proper a l'antic col·legi Can Barnés. El cos estava al costat d'un cotxe.

Els Mossos d'Esquadra van assumir la investigació i van identificar la víctima com un empresari immobiliari rus de 31 anys. Els investigadors van descobrir que un mes i mig abans del crim, la víctima havia tingut enfrontaments amb un grup de persones d'origen armeni -entre els quals hi havia l'acusat- per "desavinences" relacionades amb un negoci de gestió immobiliària que regentava la víctima a Lloret de Mar.

Segons recull l'escrit d'acusació del fiscal Víctor Pillado, el conflicte va desembocar en un "enfrontament físic" entre la víctima i l'acusat. El juliol del 2012, l'acusat li va acabar clavant un cop de puny a la cara a la víctima en ple carrer.

"Com a conseqüència del cop de puny, la víctima es va sentir ferit en l'orgull i va prendre la decisió ferma de venjar-se de l'acusat", sosté el fiscal que afegeix que, per això, va decidir "resoldre les controvèrsies amb una baralla cara a cara" amb el processat. Per això, va concertar una trobada amb l'acusat a les vuit del vespre del 13 de setembre del 2012 en un descampat.

Arribada l'hora, la víctima va anar a la cita i després hi va arribar l'acusat. Segons el fiscal, sense que la víctima tingués temps a reaccionar, el seu atacant li va descarregar un primer tret després d'obrir la porta del copilot i apuntant directament a la zona de les costelles. "La víctima va intentar fugir però, ràpidament, l'acusat va rodejar el vehicle i va efectuar fins a dos trets més fins a aconseguir que la víctima caigués a terra", relata el fiscal. Després, el va rematar el amb dos trets més al cap.

El fiscal sosté que l'acusat va actuar "en execució d'un pla prèviament concebut", sent "plenament conscient que la víctima no es podria defensar de cap manera" i el va executar quan "ja es trobava completament desvalgut pels trets que havia rebut" i assegurant-se que "acabava irremeiablement amb la seva vida". "Les zones del cos atacades i el mitjà utilitzat eren idonis per causar la mort a la víctima, com efectivament va passar, sent-ne completament conscient l'acusat", conclou el fiscal.

No van quedar

La defensa demana l'absolució. A l'escrit de conclusions definitives apunta que no és cert que hi hagués "desavinences" entre acusat i víctima i que, de fet, el processat es va penedir d'haver-li clavat un cop de puny i li va demanar perdó. Això va passar, segons la defensa, el 10 de setembre i apunta que aquest va ser el darrer dia que es van veure.

També afegeix que l'acusat "no tenia coneixement que la víctima tingués voluntat de venjar-se del cop de puny" i que el 13 de setembre del 2012 el processat "no va quedar amb l'acusat i tampoc va anar al descampat": "No ha participat en la mort de la víctima".

L'advocat de l'acusat sosté que va fugir de les comarques gironines perquè l'endemà al matí el va trucar un amic dient que un grup "de russos i moldaus" l'estava buscant amb actitud agressiva. El lletrat al·lega que va fugir de les comarques gironines perquè tenia "por a represàlies i temia per la seva vida".

La Policia Nacional va detenir Zhirayr A. a la província de València el 6 d'abril del 2017 per la seva suposada participació en un delicte d'extorsió i un altre de pertinença a grup criminal. El 25 d'abril va passar a disposició el jutjat d'instrucció 6 de Blanes que va ratificar la presó preventiva per l'assassinat de Lloret de Mar. Al judici no ha arribat custodiat pels Mossos d'Esquadra perquè actualment està en llibertat.

Un cop acabat el judici, el jurat popular es retirarà a deliberar fins a tenir el veredicte.