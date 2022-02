Blanes recuperarà el proper 26 de febrer el Carnestoltes, després que la pandèmia obligués a suspendre l'edició del 2021. El recorregut que ha preparat l'organització va des del Passeig de Mar fins a la plaça dels Països Catalans on s'acabarà la rua. Al final s'ha organitzat un concert de fi de festa i també es preveu que hi hagi colles de percussió durant tot el recorregut. La proposta s'ha fet amb el consens de l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Blanes i les diferents colles de carnestoltes de Blanes que participaran en la desfilada.

En canvi, el Carnaval de la Costa Brava Sud ha quedat suspès per segon any consecutiu, per decisió dels ajuntaments de Lloret de Mar, Blanes i Tossa de Mar.