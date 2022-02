Els Mossos d'Esquadra han detingut a Lloret de Mar tres ocupes per traficar drogues i cometre robatoris violents.

Aquests individus causaven molèsties veïnals, no sols al bloc sinó també al carrer del Carme. Havien protagonitzat des de baralles i diversos aldarulls.

Els Mossos d'Esquadra els portaven investigant des de l'estiu i ahir van fer l'entrada i escorcoll al domicili del número 14 del carrer del Carme. La col·laboració de la Policia Local de Lloret ja que també ha hagut d'anar al bloc en diverses ocasions per aixecar actes de diversa tipologia o d'altra casuística.

Aquest dijous el matí, els Mossos de la comissaria de Blanes van muntar el dispositiu al nucli antic de Lloret -amb un ampli desplegament d'ARRO, investigació i Seguretat Ciutadana- i van arrestar els tres homes. A qui acusen de ser presumptes autors de tràfic de drogues i de robatoris violents. També es té coneixement que havien protagonitzat furts a la població. La policia també té pendent la detenció d'una quarta persona.

En l'escorcoll als domicilis que ocupaven hi van intervenir diverses substàncies estupefaents -cocaïna, èxtasi i marihuana- així com objectes robats, com per exemple telèfons mòbils.

La droga des d'un pis

La investigació policial va començar abans de l'estiu, segons sospitava la policia els traficants venien la droga des del pis del carrer del Carme. Per aconseguir els clients, uns captaven els clients al carrer i després els feien pujar al domicili. La transacció es feia al domicili, cosa que dificultava la investigació i ha suposat moltes hores de vigilàncies de la policia.

A banda, durant l'estiu, aquest grup va cometre també robatoris a la via pública molt violents tant a Lloret com a altres pobles de la zona i sobretot a estiuejants.

Finalment, aquest dijous es va fer l'operatiu per detenir i acabar amb aquest grup de lladres que ha causat també moltes molèsties a la zona del casc antic i del bloc de pisos on vivien, on ocupaven un domicili.