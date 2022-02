Lloret de Mar va acollir durant el 2021 prop d’una trentena de rodatges. La gerent de Lloret Turisme, Elizabeth Keegan, va indicar que han notat un increment significatiu de rodatges vinculats a sèries per a plataformes de reproducció en línia com Netflix i Movistar. Això coincideix amb l’expansió que s’està produint del sector audiovisual en els seus formats, i que segons Keegan, «ens obre noves i interessants oportunitats de dinamització i promoció de la destinació».

El 28 de gener passat es va estrenar Todos mienten de Pau Freixas, amb escenes rodades a cala Banys de Lloret de Mar, i aquesta setmana es llançarà Bienvenidos a Edén, una superproducció de Netflix amb previsió d’assolir l’èxit de La Casa de Papel o Élite, i que va ser rodada a la platja de Santa Cristina i la cala Treumal el mes de maig de l’any passat.

Pel que fa als rodatges publicitaris i sessions fotogràfiques comercials, han rodat a Lloret de Mar marques de primer nivell internacional de diversos àmbits com són Estrella Damm, BMW, Seat, Mango, L’Oreal, Lidl o Orange.

La gerent explica que «la versatilitat de la destinació fa que puguem ser atractius tant per a un rodatge que necessita un entorn de cala verge com per a una localització urbana, i tot molt a prop de Barcelona, un hub de producció audiovisual de primer nivell».

En la categoria de llargmetratges, cala Boadella de Lloret de Mar apareix aquests dies a les pantalles de tot el món de la mà d’Uncharted de Sony Productions.

A més, aquesta setmana s’ha celebrat la cerimònia dels Premis Goya on Clara Roquet ha rebut el Goya a la millor directora novella i Nora Navas el Goya a la millor actriu de repartiment per Libertad.

El Lloret Film Office, que l’any passat va fer 15 anys, es va desplaçar fins al Festival de Cannes per participar en una acció promocional de la pel·lícula amb el Catalunya Film Commission i l’Ajuntament de Blanes.

Ben aviat també s’espera l’estrena de la preqüela de House of the Dragon rodada als Jardins de Santa Clotilde.