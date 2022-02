Arbúcies celebrarà demà la 14ena edició de la Trobada de Clàssics, després d’un any d’aturada en què es va haver de reformular a causa de la pandèmia de la Covid-19. La jornada començarà a les 9 del matí amb l’entrada dels vehicles participants i la tradicional botifarrada popular al pati de l’escola Doctor Carulla, les primeres 500 seran gratuïtes. Com cada edició, es preveu que hi hagi una exposició de vehicles matriculats fins al 31 de desembre de 1988. Com a novetat d’aquest any, hi haurà una exposició de bicicletes antigues organitzada pel local arbucienc Rhomb. A més, al pati de l’escola Dr. Carulla hi haurà parades del petit mercat de recanvis. Per concloure la trobada, a les 12 del migdia a la placeta de Can Reus, hi haurà el 3r Concurs d’Elegància Hotel Torres.