Els Mossos han detingut el conductor drogat de l'accident de la matinada d'aquest dissabte a Vidreres (Selva) on ha mort una jove de 22 anys. L'arrestat, de 31 anys, ha quedat ferit lleu i ha donat positiu en el control de drogues que li han fet els agents després del sinistre. A més, els policies li han trobat 96 grams d'haixix i 975 euros en bitllets fraccionats, motiu pel qual se l'investigarà per un delicte contra la salut pública. Segons ha informat el Servei Català del Trànsit, la víctima era la passatgera davantera d'un turisme que ha sortit de la via per causa que s'estan investigant. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís pocs minuts després de la una de la matinada. La víctima mortal era veïna de Girona.

Els fets han passat pels volts d'un quart de dues de la matinada al quilòmetre 7,9 de la carretera C-63, al terme municipal de Vidreres. El cotxe ha sortit de la via i com a conseqüència de l'impacte, el cos de la noia ha sortit disparat. Quan els equips d'emergència han arribat al lloc dels fets han atès la jove que ha acabat morint en el trajecte a l'hospital de Blanes. L'home ha acabat detingut per un delicte d'homicidi per imprudència greu, conducció sota els efectes de les drogues, conducció temerària i també contra la salut pública. S'espera que en les properes hores passi a disposició del jutjat de guàrdia de Santa Coloma de Farners. Ja són 18 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a les carreteres catalanes. Inici d’any negre a les carreteres gironines: es quadruplica la mortalitat